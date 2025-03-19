剴剴案今第4次開庭　呂秋遠曝1事盼關注：他已不能為自己說話

記者黃翊婷／綜合報導

北市1歲多男童剴剴2023年12月間疑似遭保母虐死，引發全台民眾關注。律師呂秋遠表示，剴剴案將在今日（19日）第4次開庭，到時候應該會終結準備程序，接著展開密集審理程序，希望大家在關注Andy老師、黃子佼等議題時，也分一點關注給剴剴，「因為他已經不能為自己說話，需要我們為他發聲。」

▲剴剴疑似遭保母虐死，引發社會大眾關注。（資料照／家屬提供）

剴剴2023年12月24日凌晨因呼吸困難送醫，卻被醫師發現有營養不良狀況，而且頭骨、盆骨、小腿骨受損，還有牙齒斷裂、指甲被拔除、生殖器燒傷等傷勢，經過搶救仍宣告不治。

▼▲圖為保母姊妹劉彩萱（淺色外套）、劉若琳（褐色外套）先前出庭的畫面。（資料照／記者黃哲民攝）

當時台北地檢署認為，剴剴可能是遭保母虐待致死。劉姓保母姊妹在偵查庭時坦承犯行，全數認罪，第3次開庭時卻翻供否認施虐，僅承認有綑綁、打腳底等行為，引發眾怒。

律師呂秋遠18日晚間在臉書發文表示，剴剴案將在19日第4次開庭，到時候應該會終結準備程序，接著展開密集審理程序，「如果你擔心Andy老師、在意黃子佼犯罪、關心科技公司董事長預謀、亞亞出境當歸回國，請也分一點注意給剴剴」、「因為他已經不能為自己說話，需要我們為他發聲」。

呂秋遠提到，剴剴在那些日子裡過得有多痛苦，他的媽媽不在身邊，沒有人能替他說話，「請大家持續關注剴剴痛苦的過去、消失的未來。」

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：

(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 拒絕兒虐，請撥打110、113。