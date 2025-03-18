入夜後冷空氣更強「可能升級寒流」　周四清晨最凍剩9度

▲今晚到周四清晨有另一波強烈冷氣團或寒流影響。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(18日)晚間更強冷空氣南下，明天持續影響到周四清晨，挑戰升級寒流，明晚到周四清晨將是最冷時機點，局部低溫下探9度，周四白天後逐日回溫，溫度一路攀爬到下周二，將越來越溫暖。

氣象署預報員林定宜表示，今天晚上到明天清晨強烈冷氣團南下，明天影響到後天清晨，強度為強烈冷氣團或寒流，最冷時間點為明晚到周四清晨，中部以北、東北部低溫約9到11度，其他地區12到15度。

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林定宜進一步說明，明天北部、東北部、東半部整天寒冷，其他地區早晚寒冷，中南部日夜溫差大，中部以北、東北部明天低溫約10到11度，其他13到15度；高溫方面，北部、東北部為15到18度，花東17到19度，中南部21度到22度。

▲▼一周溫度和天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

明天水氣減少，林定宜說明，基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島局部短暫雨，大台北跟中南部山區為零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

降雪方面，林定宜指出，如果明天溫度和水氣可配合下，中南部、花東三千公尺以上高山將有零星降雪機率，因高山溫度偏低，也可能有霧淞、路面結冰和道路濕滑情況。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

周四白天冷空氣逐漸減弱，林定宜表示，氣溫將逐日回升，環境也繼續轉乾，早晚氣溫仍低，周五和周六因輻射冷卻影響，早晚氣溫仍偏低，周四到周六各地大多晴到多雲，西半部日夜溫差大，僅花東、恆春半島有零星短暫雨。

林定宜指出，周日到下周二各地為晴到多雲，早晚稍涼，西半部日夜溫差仍大，整體來說，周四白天過後，每天氣溫逐日上升，未來一周將越來越溫暖。