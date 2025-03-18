倒春寒！　連3天探6℃

▲民眾要做好保暖工作。（圖／資料照）



記者陳俊宏／台北報導

倒春寒！氣象專家吳德榮提醒，周三至周五清晨受強烈大陸冷氣團影響，部分地區將出現6度左右的最低氣溫。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今晨本島各縣市的最低氣溫前3為：苗栗三灣鄉8.9度，新北石碇區9.3度，新竹關西鎮9.8度，各地區平地的最低氣溫約在9至11度。

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吳德榮表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日華南中層雲系移出，各地雲量多，山區及東半部有局部雨，中南部平地有零星飄雨的機率，白天北偏冷、南偏涼，但早晚氣溫都很低，應注意保暖。



吳德榮指出，周三至周五晨受強烈大陸冷氣團影響，周三中南部晴時多雲，北部、東半部雲量稍多，東半部偶有局部短暫雨的機率；周四各地晴時多雲，僅花東偶有零星少量降雨的機率，白天在陽光下不覺冷，因輻射冷卻加成，清晨氣溫降得很低，部分地區仍將出現6度左右的最低氣溫。



吳德榮說，周五白天起至下周四各地晴朗無雲，冷空氣逐日減弱，天氣逐日回暖，日夜溫差大；周五至周日逐日清晨部分平地仍有10度以下的輻射低溫，應持續注意；下周一至下周四白天高溫回到30度以上，溫暖如夏、易起霧，但清晨氣溫偏低，日夜溫差達15度之多。