今晚會更冷「再凍4天」恐寒流達標　低溫探9度

記者李姿慧／台北報導

今天(18日)晚間將再迎來一波更強冷空氣，預估該波強烈冷氣團或寒流將影響到周四清晨，其中周三和周四清晨因輻射冷卻加持，中部以北、東北部局部低溫下探9度。今明兩天高山將有追雪機會。

▲強烈冷氣團南下，今晚還有一波更強冷空氣挑戰寒流，影響到周四清晨。（示意圖／記者林敬旻攝）

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中央氣象署簡任技正伍婉華表示，今天仍受大陸冷氣團影響，各地天氣冷，今晚還有更強冷空氣，預估為強烈冷氣團或寒流等級，將影響到周四清晨，周四白天後冷空氣減弱，氣溫回升。明天乾冷空氣影響下，降雨區變小，天氣逐漸穩定，周末開始各地白天溫度回暖明顯。

華南雲系逐漸向東移動，目前中南部、東半部出現降雨，伍婉華表示，今天北部將逐漸轉為多雲，東北部下半天降雨將會停，各地山區、花東、中南部地區白天到晚上仍有短暫降雨；今天晚上有更強冷空氣帶來較乾空氣，另一波強烈冷氣團或寒流影響，降雨區變小，東半部、中南部山區、恆春半島零星短暫降雨。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

周四白天冷空氣減弱，僅花東、恆春半島會有零星短暫降雨，其他各地可見陽光，周日和下周一天氣將變得更加穩定，大部分地區為晴到多雲。

溫度方面，伍婉華說明，今天清晨冷空氣影響下，各地天氣冷，苗栗以北、金馬有10度以下低溫，最低溫為馬祖8.7度，苗栗大河8.9度，今天白天各地溫度仍冷，明天之後另一波強烈冷氣團或寒流影響，天氣依舊冷，周三和周四清晨因輻射冷卻作用會出現更低氣溫，金馬、中部以北、東北部低溫9到10度，其他各地12到14度，沿海空曠地區、近山區平地溫度還會再低，周四前都將受冷空氣影響天氣冷。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

氣象署今也發布低溫特報，彰化、南投以北、宜蘭、花蓮、金馬會出現10度以下低溫；周四白天後冷空氣減弱，溫度回升，周末天氣更為暖和，各地高溫方面，西半部28到29度，東半部25到26度，馬祖20度。

降雪方面，伍婉華表示，若在水氣和溫度配合下，今天東北部1500公尺以上山區、北部2000公尺以上高山、南部3000公尺以上高山都有機會降雪；明天預估降雪區為東半部、中南部3000公尺以上高山，有局部短暫降雪機會，在3月中高山低溫若在零度以下且水氣配合，就容易下雪，在台灣來說是正常的。