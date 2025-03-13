阿兵哥手機遺失流到中國　顧立雄：MDM系統發揮功能無涉機敏

▲國防部長顧立雄赴外交及國防委員會備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

陸軍八軍團137旅前吳姓士兵於112年間不慎遺失手機，近日竟流到中國，其手機內有訓練照片、上級長官聯繫方式。對此，國防部長顧立雄13日表示，這是官兵退伍前持有的手機遺失，上面的MDM系統有發揮功能，所流出照片非該員所拍攝，不涉機敏，可以反證MDM的存在，可以防止他私自拍攝。

近日，網路流傳幾張照片，疑似是中國網友購買一支手機，竟然是一位國軍弟兄的手機，內容還有諸多上級長官的聯繫方式，以及軍中訓練照片。對此，陸軍八軍團證實，此為137旅前吳姓士兵於112年間不慎遺失手機，發覺後即主動完成警局備案及手機註銷程序申請；經初步審認，網路流傳營外訓練照片及群組對話截圖等資訊，均未涉及機敏資訊。

顧立雄13日赴立法院外交國防委員會備詢時表示，這是該員退伍前所持有的手機遺失，上面有MDM系統，這就是讓官兵在營區內私自拍攝錄影、藍芽、定位功能都不可以使用。

顧立雄說，現在刊登這兩張照片（指訓練照），都是屬於單位核定可以公開的照片，而不是他自己拍攝的照片，可見MDM有發揮功能，所以這兩張照片不是他拍攝，應該是單位主管核可已經公開給新聞的照片，可能是該員留作為紀念用，不涉機敏，不是他用這手機拍攝，這可以反證MDM的存在，可以防止他私自拍攝。