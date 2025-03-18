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陳其邁親訪輝達談合作！助高雄攻全球AI領先地位　明聽黃仁勳演講

▲▼NVIDIA全球副總裁親自帶領市府團隊參訪NVIDIA總部，深入了解全球最先進的AI發展環境與企業文化。（圖／高市府提供）

▲高市府團隊參訪NVIDIA總部，深入了解全球最先進的AI發展環境與企業文化。（圖／高市府提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市長陳其邁率團訪美，台灣時間3月18日清晨（美西時間3月17日），市府團隊親赴輝達（NVIDIA）位於美國的全球總部進行深度訪問。此行聚焦於高雄市政府積極推動的「燈塔計畫」，旨在透過整合AI、雲端運算及數據治理等前瞻技術，深入討論智慧大高雄主權AI 計畫的進展與合作機會，期望藉此合作助力高雄邁向全球AI 領先城市地位。

陳其邁市長在會談中強調，面對日益嚴峻的天然災害、複雜的交通挑戰以及不斷變化的產業運營模式，運用先進的AI算力與推論模型技術進行精準的監管與預測，已成為現代城市有效治理、降低災害影響的關鍵工具。他以台灣周邊鄰近國家頻繁遭受颱風侵襲為例，指出在全球極端氣候變遷的影響下，災害模式日趨複雜且難以預測，公部門需要新的方法才能有效解決新的危機。因此，導入AI技術，提升城市韌性與應變能力刻不容緩。

▲市府團隊與NVIDIA全球AI計畫副總裁會面，討論智慧大高雄主權AI計畫。（圖／高市府提供

▲市府團隊與NVIDIA全球AI計畫副總裁會面，討論智慧大高雄主權AI計畫。（圖／高市府提供）

▲經濟發展局長廖泰翔簡報介紹高雄燈塔計劃。（圖／高市府提供）

▲經濟發展局長廖泰翔簡報介紹高雄燈塔計劃。（圖／高市府提供）

陳其邁指出，目前大型語言模型與多模態模型的訓練資料多來自全球，且以英文為主，但台灣擁有獨特的語言與文化，主權 AI 的目標是建立屬於台灣的 AI 系統，確保自主性，同時，許多 AI 解決方案需要本地資料進行訓練，才能有效減少偏差。

高雄市政府目前與 NVIDIA、中華電信及 Linker Vision 合作推動「智慧大高雄主權 AI 計畫」，市府在此計畫中不僅是最終用戶，還在政策支持、場域指定及數據取得方面發揮關鍵作用，並協調國公營企業，共同推進智慧城市服務的應用與實施。

▲▼市府團隊與NVIDIA機器人技術與邊緣人工智慧事業部門副總裁進行高雄智慧燈塔計畫研討與合作機會。（圖／高市府提供）

▲市府團隊與NVIDIA機器人技術與邊緣人工智慧事業部門副總裁進行高雄智慧燈塔計畫研討與合作機會。（圖／高市府提供）

陳其邁表示，此次攜手NVIDIA，在其GPU算力與AI 技術的支持下，為高雄快速打造高效能運算平台，助力加速 AI 模型訓練與創新應用。目前已在交通、水情、港務及大型活動人流導引等治理實務上取得初步成效，並計畫於今年啟動智慧醫療領域合作，邀請高雄四大醫學中心參與，成立聯邦式學習平臺，擴大智慧醫療的應用範疇。

▲▼NVIDIA全球副總裁親自帶領市府團隊參訪NVIDIA總部，深入了解全球最先進的AI發展環境與企業文化。（圖／高市府提供）

▲NVIDIA全球副總裁親自帶領市府團隊參訪NVIDIA總部，深入了解全球最先進的AI發展環境與企業文化。（圖／高市府提供）

明日台灣時間3月19日清晨（美西時間3月18日），高市府團隊將前往參與GTC大會重頭戲，由輝達執行長黃仁勳所發表的主題演講。此外，團隊也將參觀包括鴻海、和碩等台灣重要科技企業在GTC大會上的攤位，深入了解台美AI產業的最新趨勢與技術突破，探索高雄如何在快速發展的全球AI生態系統中找到定位，進一步促進高雄的智慧城市建設與產業升級，為高雄的未來發展注入強勁的動力。

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