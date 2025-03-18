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高雄男大生上學遇奪命車禍！斷魂瞬間曝　弟留言感謝CPR護理生

記者賴文萱／高雄報導

高雄大寮區萬丹路與捷西路口17日18時29分發生一起機車相撞車禍，其中，23歲騎士蔡姓男子頭部重創，送醫宣告不治。據悉，蔡男為某大學夜間部學生，當時正騎車要去學校上課，不料卻在途中發生憾事，蔡男弟弟事後在網路感謝曾幫忙CPR的路人，「我哥哥已經走了，很感謝你幫我哥哥急救」，讓人相當不捨。

▲▼ 高雄男大生上學遇奪命車禍！斷魂瞬間曝光　CPR狂壓800下仍救不回。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄男大生上學遇奪命車禍，斷魂瞬間曝光。（圖／記者賴文萱翻攝，下同）

▲▼ 高雄男大生上學遇奪命車禍！斷魂瞬間曝光　CPR狂壓800下仍救不回。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 高雄男大生上學遇奪命車禍！斷魂瞬間曝光　CPR狂壓800下仍救不回。（圖／記者賴文萱翻攝）

經了解，23歲蔡姓男子為某大學夜間部學生，白天工作、晚上讀書，而當時他正騎車沿萬丹路直行準備要去學校上課，不料，卻在上學途中遇上奪命車禍。

根據曝光的監視器影像，蔡男疑因被一旁轎車影響視角，見到從萬丹路要左轉捷西路的機車後閃避不及，急煞自摔先是在地面刮出大片火花後，再撞上22歲機車騎士黃男。

▲▼ 快訊／高雄「2機車相撞」！23歲男騎士命危　路人幫CPR急救。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄「2機車相撞」，23歲男騎士命危送醫不治。

▲▼ 快訊／高雄「2機車相撞」！23歲男騎士命危　路人幫CPR急救。（圖／記者賴文萱翻攝）

蔡男倒地頭部重創，當場失去呼吸心跳，一名護理系學生經過發現，隨即上前幫他CPR急救，他事後在網路發文，「一共壓7、800下跑不掉，真的累死我，AED顯示不用電擊，我直接壓到上救護車。希望可以把他救回來。」

不過，蔡男經送醫急救後，昨晚仍宣告不治，蔡男父母獲報後也悲痛到場。蔡男弟弟及表弟則在護理系學生文章底下留言回覆，「謝謝你的幫忙，我哥哥已經走了，很感謝你幫我哥哥急救」、「謝謝您好心人，辛苦您了，車禍那位先生是我的表哥」。

警方表示，蔡男於昨晚21時22分宣告不治，黃男則未受傷，酒測值為0，全案已依規定測繪、照相處理，詳細肇事原因有待鑑定。

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