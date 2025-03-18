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中華電喊話「AI不只是口號」　3主題參展智慧城市提升生活品質

記者蘇晟彥／台北報導

智慧城市展18日開展， 中華電信 以「數位韌性、智慧驅動、永續未來」作為主題參展，總經理林榮賜及團隊接受採訪時指出，「AI已經不是只是一個口號，而是深化到各式服務的內容」，這次展示智慧交通、AI應用、網路韌性及智慧城市四大領域共計16個展項，期盼透過AI應用來創造智慧城市生活環境。

▼中華電信總經理林榮賜、執行副總經理林文智出席智慧城市展。（圖／蘇晟彥攝）

▲▼ 林榮賜,林文智

在會後聯訪上，林榮指出目前主力轉往AIDC，但因為耗電量極大，除了在會場中展示的浸泡是冷卻系統，來降低數據中心的能源使用率，也透過全光的網路技術，實現高速資料傳輸，同時透過分散式的網路架構，將運算能力分配到各地，就能夠提升效率、降低單點故障風險。

就可以透過不同區域的用電來降低使用率。此外，由於遠傳電信在近期也主推「遠距醫療」，林榮賜也指出，中華電有開發AI語音辨識系統來支援多國語言，用來提升醫療服務效率，此外，也有建構遠程醫療平台、結合玉山Pay來提供更便利的服務，同時也與醫療相關機構合作，持續建構以ＡＩ開發的平台。

「智慧交通」AI助能，即時數據推演優化交通規劃
 2025智慧城市展台北亮點展項「智慧交通」涵蓋「電信大數據應用於碳排放量分析」與「智慧號誌控制解決方案」兩大技術應用。現場透過互動大螢幕進行展示，藉由情境化的呈現方式，讓參觀者能夠更直覺的理解電信大數據的應用，及其帶來的效益。現場並可操作時間軸，觀察TPASS通勤月票執行前後，因為改變通勤方式帶來碳排放的減少，同時展示TPASS月票政策對環境保護的正面影響。此外，藉由AI影像辨識即時偵測車流動態，結合電信大數據，發展動態號誌控制策略，在交通壅塞發生前就能即時調整號誌計劃，提前實施車流疏導策略，減少車流壅塞發生，降低路段旅行時間。

智慧交通「電信大數據應用於碳排放量分析」為利用行動信令三角定位技術，經過去識別化轉化為交通數據，開發出以數據驅動為核心的行動信令交通大數據平台，提供全台主要道路的即時路況並透過深度學習進行交通預測。以大數據分析方法進行運具辨別與旅行路徑分析，應用於城市碳排放量推估，協助交通管理單位評估減碳政策的執行績效。相較過去多數採用問卷調查的方式，透過電信大數據進行分析，除可取得較完整的旅次資訊，還可運用歷史數據，分析道路旅次量於政府減碳措施推行後轉換至使用大眾運輸的比率，不僅分析大眾運輸運載量的提升數字，更可精確的掌握低碳交通政策的減碳成效。中華電信「電信大數據應用於碳排放量分析」目前已於桃園市政府TPASS通勤月票應用前後，以及高雄市政府輕軌環狀工程完工前後進行城市碳排量數據的分析，輔助政府單位掌握低碳交通政策成效，實踐數據治理。

「智慧號誌控制解決方案」則是為考量市中心大區域路網交通瓶頸進行對策而設計，採用AI影像分析技術，辨識路口車流量與道路旅行時間並且進一步透過AI進行預測，在道路壅塞發生前依分級分群的交通疏導策略即時調整號誌計劃，紓解尖峰時段的交通壅塞，亦可結合緊急車輛優先號誌，提升救護、救災效率。現場展示與台北市政府的合作案例，於大巨蛋周圍道路設置此系統，利用AI攝影機搜集交通資訊，於通勤尖峰與活動人潮聚集時，減少車輛於路口停等延滯的時間，提升整體路網績效。

「智慧醫療」結合AI遠端復健，提升智慧城市競爭力
 智慧城市的發展可進而提升民眾生活品質，中華電信推出自主研發「遠距智能復健指導APP」，嵌入AI分析技術，藉由APP拍攝民眾復健情形，讓AI進行人體骨架分析，即時呈現骨架位置、角度與動作再搭配生理量測資訊，即時回傳給遠端復健師參考，立即指導民眾執行正確復健動作與肌肉發力部位。民眾不需頻繁往返於醫療院所，就如同將復健師帶回家一般，提供一站式的遠距看診流程，將醫療資源普及至在地病患端，實現真正的遠距醫療。

「智慧法律」運用AI，為律師提供高效輔助
 中華電信「智慧法律」運用 AI技術為律師提供高效輔助，並透過智慧OCR(Optical Character Recognition)、語音辨識（STT）、自主研發的法律大語言模型，自動整理律師與當事人的訪談內容、提取關鍵法律資訊、生成法律文件，計畫未來擴展應用於交通事故、離婚、一般訴訟之訴狀生成。目前已經可以協助律師快速完成遺囑草稿。這項技術將減少繁瑣的文書處理時間，讓律師能專注於案件策略，讓民眾獲得更即時、專業的法律協助。

企業專網強化網路韌性 多軌衛星通訊實現海地星空無縫覆蓋
 智慧城市的發展除了先進的技術應用，也需要完整的網路佈建構。當企業進行數位轉型時，需仰賴穩定且安全的網路基礎建設，確保關鍵通訊不中斷。中華電信積極強化全方位網路韌性，透過「多軌道衛星通訊服務」建構海地星空網路，整合低軌、中軌及高軌道衛星技術，提供穩定、高速且具備頻寬彈性的衛星通訊服務，實現網路韌性全面提升。同時，也為企業客戶打造「企業專網」服務，具備5G高速率、低延遲、大連結等重要特性，提供企業專屬的網路使用環境。

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