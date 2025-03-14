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安平觀音亭觀世音菩薩誕辰紀念日　將席開平安宴260桌祝壽

▲台南安平觀音亭觀世音菩薩誕辰紀念日佛誕平安宴活動，來自全國的信眾將返回向觀世音菩薩上香參拜祈福祝壽熱鬧非凡，中午佛誕平安宴將席開260桌。（圖／記者林東良攝，下同）

▲台南安平觀音亭觀世音菩薩誕辰紀念日佛誕平安宴活動，來自全國的信眾將返回向觀世音菩薩上香參拜祈福祝壽熱鬧非凡，中午佛誕平安宴將席開260桌。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆2月19日（3月18日）為觀世音菩薩誕辰紀念日，台南市安平觀音亭主委顏東賢表示，屆時來自全國的信眾均會來安平觀音亭向觀音佛祖祝壽，安平觀音亭將於18日中午席開260桌的素食平安宴，讓十方大德同感法喜。

安平觀音亭主供奉觀世音菩薩，與安平開台天后宮是屬台南安平地區的主要地方信仰中心，有關觀音亭的各項活動均會受到地方重視，因此農曆2月19日的觀世音菩薩誕辰紀念日的平安宴，安平地區的宗教團體與公務單位也會派代表出席，包括台南市靜宗學會、安平開台天后宮、安平區公所、市警第四分局、台南區漁會、安平國中等學校。

▲台南安平觀音亭觀世音菩薩誕辰紀念日佛誕平安宴活動，來自全國的信眾將返回向觀世音菩薩上香參拜祈福祝壽熱鬧非凡，中午佛誕平安宴將席開260桌。（圖／記者林東良攝，下同）

觀音亭主委顏東賢表示，觀音亭於30多年前，每年農曆2月19日的觀世音菩薩誕辰紀念日、6月19日的觀世音菩薩得道成佛紀念日與9月19日的觀世音菩薩出家紀念日等，均會辦理觀世音菩薩素食平安宴，即辦理這些平安宴最主要讓大家來感受觀音的慈悲之心，並將此心散播出去。

觀音亭主委顏東賢說，欣逢觀世音菩薩佛誕，除恭朗誦經祈求國泰民安、風調雨順以外，今年經向觀世音菩薩請示後，中午決定席開260桌素齋，招待十方大德，歡迎共襄盛舉。

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