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大陸 大陸焦點 特派現場

習近平兩會後首下地方　考察貴州少數民族侗寨

▲中共中央總書記習近平考察貴州肇興侗寨。（圖／翻攝新華社）

▲中共中央總書記習近平考察貴州肇興侗寨。（圖／翻攝新華社）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國兩會甫落幕，中共中央總書記習近平便啟動「下鄉考察」模式，前往位於貴州黔東南苗族侗族自治州的侗寨考察。習近平表示，「從你們的講述及神情可以看出，村寨這些年欣欣向榮。現在旅遊是一個很大的產業，鄉村旅遊如火如荼，民族地區要保留自己的特色文化，在文旅融合中更加彰顯它的光彩。」

▲中共中央總書記習近平考察貴州肇興侗寨。（圖／翻攝新華社）

▲習近平與侗族耆老及村民共聚談話。（圖／翻攝新華社）

據了解，習近平此前曾兩次赴貴州考察，2015年「十三五」時期前往遵義，聚焦於中共精神的傳承，也在「扶貧攻堅」的國政方針下，走進指標性的貧困地區，了解地方在推動政策執行的方式和成果。

第二次則是於2021年前往貴陽和畢節等地，當時，習近平明確要求貴州在建設大西部戰略中依據「富礦精開」的原則，透過有色金屬和化工業，從新能源產業方面著手，開闢出地方發展新路。

▲貴州肇興侗寨,鼓樓建築。（圖／翻攝央視）

▲貴州肇興侗寨。（圖／翻攝央視）

習近平此次前往位於黔、湘、桂三地交界的肇興侗寨，其始建於北宋年間，距今約1000多年的歷史，現有居民1273戶、5261人，其中，侗族人口5184人，佔比98.5%，是大陸全國最大的侗族村寨之一。

肇興侗寨擁有「侗族大歌」這項代表音樂文化的非物質文化遺產，以及入列金氏世界紀錄的鼓樓群，再加上侗族銀飾、刺繡、蠟染等少數民族服飾文化等。習近平表示，吊腳樓、古寨、非遺樂器、侗族大歌、蠟染工藝等民族特色，很古樸也很時尚，「希望鄉親們的幸福生活更上一層樓，把鄉村振興做得更好，把中國式現代化建設得更好。」

▲貴州肇興侗寨,鼓樓建築。（圖／翻攝央視）

▲貴州肇興侗寨鼓樓建築。（圖／翻攝央視）

公開資訊顯示，肇興侗寨以旅遊業為主，酒店、民宿、餐飲飯店約400餘間，傳統手工藝業60多家，帶動村民就業創業2000餘人，2024年累計接待遊客102.7萬人次，同比增長63.4%；旅遊綜合收入10.2億元（人民幣，下同），同比增長63.8%；村集體經濟收入245萬元，人均可支配收入約4.16萬元，同比增長12.3%。

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