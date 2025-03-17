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中國發展高層論壇下週登場　習近平擬見高通等跨國企業CEO

▲▼中共總書記習近平。（圖／路透）

▲習近平。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

中國發展高層論壇即將登場，傳出包括高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）以及沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）執行長納瑟（Amin Nasser）等跨國企業執行長將前往北京出席，其中一些人預計將會見大陸國家主席習近平等領導高層。

中國發展高層論壇2025年年會計劃於3月23日至24日在北京召開，主題為「全面釋放發展動能，共促全球經濟穩定增長」，將舉行12場專題研討會，還將舉辦若干場閉門研討會。

《彭博》報導前述企業高層將與習近平見面的消息，並指會面計劃於3月28日舉行；但是消息人士補充說，細節可能會改變。

知情人士透露，過往曾經出席中國發展高層論壇的黑石集團執行長蘇世民（Stephen Schwarzman）、輝瑞大藥廠執行長博爾拉（Albert Bourla）、聯邦快遞執行長辛柏文（Raj Subramaniam）等高管，今年預料將再次出席。

部分知情人士稱，美國共和黨參議員戴恩斯（Steve Daines，外交關係委員會成員）預計週六將與中國一位領導高層和美國商界代表會面。

戴恩斯在社群媒體上表示，他要提出的一個問題是「致命的芬太尼流入我國」一事，這是美國總統川普向中國徵收關稅提及的問題。

英國《金融時報》此前報導，約72位高階主管，包括匯豐銀行執行長艾橋智（Georges Elhedery）、對沖基金巨擘城堡（Citadel）執行長葛里芬（Ken Griffin）等，安排於28日與習近平舉行會議。

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