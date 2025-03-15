金融時報：習近平擬於28日與頂級外企執行長會面

▲中共總書記習近平。（圖／路透）



文／中央社台北15日電

英國金融時報報導，中國正接觸全球頂級外國企業的執行長，安排他們於28日與中國國家主席習近平會面，以穩定外企在中國的投資，挽救疲弱的經濟。

金融時報14日引述知情人士報導，中國本月23至24日將舉行中國發展高層論壇，中國有關方面正接觸將出席該論壇的外企執行長，安排於28日與習近平舉行會議，包括匯豐銀行（HSBC）執行長艾橋智（Georges Elhedery）、對沖基金巨擘城堡（Citadel）執行長葛里芬（Ken Griffin）等。

報導表示，受邀與習近平會面的名單及會議仍在協商中，許多外企執行長不願在中國發展高層論壇後在北京等待與習近平會面，一些獲邀的執行長則可能取消參加中國發展高層論壇。預計約20名或更多商界領袖將與習近平會面。

報導指出，參加今年中國發展高層論壇的執行長約72人，包括來自資產管理機構黑石集團（Blackstone）、輝瑞藥廠（Pfizer）以及沙烏地阿拉伯國營石油公司沙烏地阿美（Aramco）等。

面對房地產危機及疲弱的投資者和消費者信心，中國正嘗試穩定正在下降的外國投資，但是國際投資者抱怨中國的市場准入壁壘、持續的通貨緊縮及來自中國國內競爭對手的激烈競爭正在蠶食他們的利潤。

習近平去年於中國發展高層論壇後在人民大會堂與美國商界領袖會面。習近平今年預計見面的執行長將來自更多國家，包括英國和歐盟。