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7旬獨居老農巡田水跌困溪底　逾3天只喝溪水...警及時尋獲保命

▲七旬老農「巡田水」時跌落溪底、受困達4天，警方及時尋獲救回。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲七旬老農「巡田水」時跌落溪底、受困達4天，警方及時尋獲救回。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

年逾7旬的劉姓獨居老農日前至信義鄉與水里鄉交界的人倫林道旁卓昆溪「巡田水」，不慎跌落溪水中受困，因地處偏遠、與外界失聯；信義警分局27日獲報後動員搜尋5小時，終於找到3天來只喝溪水維生的劉翁，送醫救回一命。

信義警分局指出，人倫派出所於昨日下午3點接獲臺中市劉姓男子來電，表示其獨居於南投的父親已失聯3天，請求警方協助；人倫所警員白政光立即會同集集警分局郡坑所所長全福興，前往劉翁住家附近搜尋，發現其貨車停放於人倫林道7公里處，經仔細搜尋，於下切70公尺處尋獲受困溪底之劉翁，隨即聯繫消防隊於當日晚間8點將其順利抬出溪谷、送醫救治。

▲七旬老農「巡田水」時跌落溪底、受困達4天，警方及時尋獲救回。（圖／記者高堂堯翻攝）

劉翁向警方表示，24日下午3點獨自至卓昆溪邊巡查時跌落溪中，前額頭受撞擊昏迷，醒來後發現自己全身無力、坐困溪底，呼救均無人回應，再加上手機丟失，孤立無援，且連日來僅喝溪水，本以為此次在劫難逃，見警方到場救援時不禁激動落淚，家屬也十分感激警方及時挽救寶貴生命。

信義警分局呼籲，家人失蹤時應儘速向就近警察機關報案，各派出所值班員警受理失蹤人口案件，不分管轄隨到隨辦，爭取尋獲的時效性。

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