▲望鄉分場的紅檜神木前，有供俸山神的迷你神社，迄今仍是林業從業人員重要的信仰來源。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

日據時代的重要林業據點「望鄉山事業」所成立於1933年，目前尚有保存完整的望鄉神社，亦有日式木構物建築聚落與建築物；林業保育署南投分署從112年度委託專業團隊，從史料文獻的蒐集、分析至深入訪談在地產業鏈，對這項重要林業文化資產進行調查研究，還原望鄉林業的黃金時代。

南投分署表示，望鄉山事業所當年由日本商社「台灣株式會社櫻井組」所建設，位置略以現今該分署水里工作站望鄉分站為中心，除望鄉神社、日據時期的木構物建築聚落與建築物，也保有二次大戰後興建的水泥建構物及設施，包括鑄鐵工廠、製材工廠、宿舍群、餐廳、理髮廳，更設有幼稚園，可見當時規模之龐大；而當時作業方式以人工伐木、木馬道、簡易索道及台車軌道、人力、獸力搬運為主，但以望鄉山及郡坑山為主要作業範圍的望鄉山林場，每年平均仍可生產5888立方公尺木材，主要供飛機等軍用材使用，二次大戰期間的1943年出材量甚至高達9000立方公尺。

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▲望鄉分場主任宿舍2023年2月現場勘查情形。

至台灣光復後，省政府則於1947年設立「巒大山林場」，於望鄉山、巒大山2分場辦理直營伐木，年均生產量超過4000立方公尺，貢獻於以農林培養工業的經濟起飛年代，1960年代透過修築人倫林道及郡大林道、導入機械化及使用卡車運材，每年生產量更提高至2萬立方公尺以上，直至1985年才結束巒大山林場的直營伐木；除帶動木材產業蓬勃發展，也讓交通必經的水里在民國50年代得到「小台北」的稱號，當時擁有多達3、40間旅社，4間戲院、料理店、餐廳相連，可謂盛況空前。

▲民國40年代於望鄉分場製材工廠製材的情形。（圖／黃宏得提供）

南投分署長李政賢表示，林場輝煌時代雖已結束，但所留的林業史料及永續林業的發展過程卻非常值得紀錄，期盼相關委外研究能刻畫過往樣貌，讓社會大眾了解當代背景的林業發展。