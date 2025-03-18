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去年9個颱風遭除名！山陀兒曾重創高雄　天兔也掰掰了

▲天兔颱風持續減弱。（圖／氣象署）

▲去年11月擦邊台灣的天兔颱風被除名。（圖／氣象署提供）

生活中心／綜合報導

世界氣象組織討論決定，將去年9個颱風除名，其中包括對高雄造成重大影響的山陀兒，還有和日本人氣動漫《吉伊卡哇》英文名字相同的「天兔」颱風。另外，「摩羯」則是第一個同時被3個國家提出除名的颱風。

世界氣象組織第57屆颱風委員會會議近日討論結束，去年共有9個被除名的颱風，分別為艾維尼（Ewiniar）、摩羯（Yagi）、燕子（Jebi）、山陀兒（Krathon）、潭美（Trami）、康芮（Kong-rey）、桔梗（Toraji）、萬宜（Man-yi）、天兔（Usagi）。

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根據中央社報導，中央氣象署氣象預報中心主任陳怡良表示，山陀兒是1977年後第一個直接登陸高雄的颱風，同時也是史上第一個10月登陸高雄的颱風。山陀兒移動緩慢，成為史上「登陸前警報時間最久」的颱風，從警報發布到登陸經過4天4小時。

去年台灣共有凱米、山陀兒和康芮3個颱風登陸，這是自2008年以來首次一年內有3個颱風登陸台灣。康芮更是史上首個10月下旬登陸台灣的強颱。

另外，陳怡良指出，去年11月同時有銀杏、桔梗、萬宜和天兔4個颱風活動，這在歷史上也是首次。這次除名的颱風中，有3個正是在這段期間活動的桔梗、萬宜和天兔。

▲▼山陀兒颱風侵襲全台，造成市區多處路樹傾倒，道路通行受阻。三民一分局員警守護家園不停歇堅守崗位，並且協同國軍弟兄、環保清潔兄弟姐妹投入市容復原。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲山陀兒颱風侵襲全台，造成市區多處路樹傾倒。（圖／記者吳世龍翻攝）

陳怡良補充說明，這次除名的颱風大多數是由菲律賓提出，因為這些颱風對當地造成了嚴重影響。菲律賓因緯度較低，一年四季都可能受到颱風威脅。

根據氣象組織資料，山陀兒僅使用一次就被除名，而摩羯是首個同時被菲律賓、中國和越南3國提出除名的颱風，潭美和康芮則是因為前者在菲律賓造成嚴重災情，後者引進西南風加劇潭美的水災，因而一同被除名。

氣象署表示，颱風除了編號之外，命名方式是有140個名稱分成5組輪流使用，每年在世界氣象組織的颱風委員會中都會檢討和討論，若曾造成重大災害或有爭議，颱風名稱將會被除名。

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