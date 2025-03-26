黃子佼「不知性影像未成年」拒道歉！她怒揭病態真相：鬼話連篇

▲黃子佼藏2259部未成年性影像案，高等法院今（26日）開庭審理。（圖／記者吳銘峯攝）

記者閔文昱／綜合報導

知名主持人黃子佼因收藏2259部未成年青少年性影像影片，一審判處有期徒刑8月。案經上訴，高等法院二審26日首度開庭，據了解，他這次開庭僅部分認罪，聲稱「下載時不知道是未成年影像」，並請求改判得易科罰金之刑。對此，時代力量黨主席王婉諭也揭露「創意私房」病態之處，並痛批黃子佼「真是鬼話連篇」。

黃子佼於2014年成為色情網站「創意私房」的會員，並陸續購買少女淫片。台北地方法院認定他持有大量兒少性影像檔案，並在一審判處其8個月徒刑。黃子佼不服判決，提出上訴，二審今日首度開庭。

據了解，黃子佼上訴後，打算拚得易科罰金之刑或緩刑，避免入獄。不過他在庭上僅承認部分罪名，對於不認罪的部分，辯稱「這些都是成年女子，並非未成年性影像」、「下載時不知道是未成年性影像」等等。而庭訊中，被害人要求黃子佼道歉，但他也不願意。

▲黃子佼步出法院，面對鏡頭深深一鞠躬5秒鐘後便離開現場。（圖／記者吳銘峯攝）

對於黃子佼的說辭，王婉諭今天傍晚也在臉書發文痛批「真是鬼話連篇」，她揭發「創意私房」時就發現，這個平台病態的地方就在於並不只是單純的販售偷拍影像、性私密影像，而是會清楚的分門別類，甚至把這些被害者的個資（如年齡、就讀學校、社群帳號等）都寫上去。

王婉諭表示，這一切惡劣行徑，就是為了黃子佼這種噁心的高級會員，然而黃子佼至今仍要繼續胡扯，聲稱自己不知情，「創意私房的會員中，沒有人是無辜的，他們通通都是這個犯罪產業鍊的共犯。直到今天，面對被害者要求，黃子佼還是不願意道歉。很抱歉，台灣社會拒絕讓這種人復出，真的是剛好而已。」