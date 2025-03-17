　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

還會更冷「台北測站可能跌破10度」　周四挑戰寒流

▲8日大陸冷氣團南下，北部降溫有感。（圖／記者林敬旻攝）

▲強烈冷氣團南下，降溫有感。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

強烈冷氣團持續發威，今天(17日)和明天華南雲雨東移，各地容易降雨，東半部雨區較廣，今起到周三高山有機會追雪，周四和周五強冷空氣在輻射冷卻加持下，台北測站不排除有10度以下低溫，有機會挑戰寒流達標，不過仍以強烈冷氣團等級機率高。

中央氣象署預報員趙竑表示，受強烈大陸冷氣團影響，今天清晨普遍低溫約11到13度，加上華南雲雨東移，雲量較多，各地白天高溫回溫不明顯，這波冷氣團預估影響到周四，周四之後環境比較乾，各地輻射冷卻作用明顯，日夜溫差大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

趙竑指出，今明兩天受華南雲雨帶來水氣影響，降雨機率高，其中山區容易下雨，今晨受強烈冷氣團影響，局部溫度偏低，大部分約12度，清晨最低溫為馬祖南竿出現8.7度，本島最低溫為新北市五股9.4度，明天清晨仍受強烈冷氣團影響，苗栗以北、東北部有局部10度以下低溫機會。

一周溫度部分，趙竑分析，這波強烈冷氣團影響到周三，今天和周二北台灣因華南雲雨東移，雲量比較多，北台灣高溫回升不明顯，整天溫度落在16度以下，中南部溫度也低，但局部地區透光時比較溫暖；周三後中南部回溫比較明顯，高溫可回到20度以上，北台灣、東半部整天落在20度以下，周末溫度明顯回升，各地高溫可到25度，周四和周五環境比較乾，日夜溫差大，清晨輻射冷卻明顯，局部地區有10度以下低溫。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

至於強烈冷氣團是否在輻射冷卻助攻下會升級寒流，趙竑指出，近9年來台北測站最低溫出現在2016年3月，出現9.4度低溫，目前強烈大陸冷氣團影響，後面周四、周五這波強冷空氣強度在輻射冷卻加持下，台北測站有機會出現低於10度以下低溫，不排除有到寒流等級機會，不過以最新資料來看，目前預報台北測站低溫約11度，仍以強烈大陸冷氣團等級機率高。

未來降雨將分三階段，趙竑說明，華南雲雨東移影響，今天和周二各地容易有降雨，東半部雨區廣，西部降雨以山區為主，西部平地為零星飄雨；周三水氣漸漸從西往東移出，降雨限縮東半部，西半部山區剩零星飄雨；周四之後環境偏乾，僅花東、恆春半島有零星飄雨，其他地方陽光露臉。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

今起3天也有機會追雪，趙竑表示，今天到周三容易降雪，其中今天和周二各地3000公尺以上高山，北部、東北部2000公尺以上高山容易降雪，周三中部以北3000公尺以上高山也有機會降雪。

趙竑指出，3月慢慢進入春季，大環境溫度會逐漸升高，3月後仍有冷空氣影響，後期還有機會，不過不確定性仍比較大。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 1 2994 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
兄弟啦啦隊33人全新陣容！　中職最大團
浴缸水深才20cm！台中3歲童溺斃　2寶爸眼布血絲現身
獨／「89猴球棒隊」火葬場開打　他怒：警察到底在做什麼
兄弟啦啦隊日籍新成員！「一字馬」菊池桃子盼成台日橋樑
快訊／承德路死亡車禍！　聯結車輾斃騎士
金賽綸15歲「被強行成熟」！交往金秀賢才2個月　前後驚人對比
六月宣布「49歲生日再嫁」！　二婚李易被超閃戒指套牢

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

看時辰「半夜剖腹產」　醫搖頭吐真心話：這樣對孩子比較好？

還會更冷「台北測站可能跌破10度」　周四挑戰寒流

最近1病毒超恐怖！一票共鳴「上吐下瀉地獄」：每個屁都不能信

「臉書突跳1通知」嚇爛他　千人看傻：終於抓到+0粉了

快訊／7縣市低溫特報！5地非常寒冷

剴剴案不能沉！保母姊妹「殘忍凌虐全否認」　網怒幫高調：死刑

爆家寧有公主病！命理師揭「整碗端走」內幕：僅這2人鎮得住

行人喝醉闖紅燈　被按喇叭罵3字經！騎士不告「捐棺材」就和解

歡慶129歲！中華郵政推「乖乖」聯名商品　3／20開賣

Andy被張家玩死了？律師曝錯在「一開始1步」：後面想救很難

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

大S下葬當天...范瑋琪台上哭紅雙眼

#台中 #誠品480 報警抓國小女童！5員警到場畫面曝光

#台中 違停猴嗆警「2486」　帥警高EQ微笑繼續開單

薛凱琪演唱會泣不成聲！哽咽唱方大同作曲的歌

【迪士尼拍照被插隊】見提醒無效他毫不客氣跳舞反擊

李明依呼籲重罰黃子佼　同情孟耿如：給她們生存空間

大S.大炳在天上相聚了　小炳哽咽:很想念她

【阿嬤ㄟ配方】以為煮的是紅豆湯一撈...竟出現控肉！

戚薇被問三胎：生不動了！　開心和李承鉉逛情趣用品 #星光雲REELS

看時辰「半夜剖腹產」　醫搖頭吐真心話：這樣對孩子比較好？

還會更冷「台北測站可能跌破10度」　周四挑戰寒流

最近1病毒超恐怖！一票共鳴「上吐下瀉地獄」：每個屁都不能信

「臉書突跳1通知」嚇爛他　千人看傻：終於抓到+0粉了

快訊／7縣市低溫特報！5地非常寒冷

剴剴案不能沉！保母姊妹「殘忍凌虐全否認」　網怒幫高調：死刑

爆家寧有公主病！命理師揭「整碗端走」內幕：僅這2人鎮得住

行人喝醉闖紅燈　被按喇叭罵3字經！騎士不告「捐棺材」就和解

歡慶129歲！中華郵政推「乖乖」聯名商品　3／20開賣

Andy被張家玩死了？律師曝錯在「一開始1步」：後面想救很難

樂天桃猿公布籃籃「全新職位」　團長阿誠今年賽季結束後引退

反戒嚴公投問「台灣人想要兩岸戰爭？」　羅智強要全民自己決定

桃園少年結伴騎單車迷途腳抽筋路倒　警指引返家路

美國周末極端氣候！龍捲風、沙塵暴「36人死亡」　數十萬戶停電

貓奴荷包要破了　貓咪首飾慵懶模樣惹人愛

金賽綸家屬今出面提告！金秀賢「8簡訊4電話」狂摳她爸求私了　截圖曝

班機被取消崩潰　男乘客在登機口「出拳打昏工作人員」畫面曝

指標科技股ETF今年績效轉負　00965挾川普國防題材逆勢刷天價

中職最大團！兄弟啦啦隊33人新陣容亮相　雙韓援中文喊話總冠軍

入住小墾丁渡假村免費遊玩屏東海生館　早鳥更便宜

戚薇被問三胎：生不動了！　開心和李承鉉逛情趣用品 #星光雲REELS

生活熱門新聞

出國買山寨要抓了！估6月起取消小額免罰

Andy舊片一幕　律師：家寧尷尬表情說明一切

「柯文哲」被目擊吃牛肉湯！　網虧：少了一個動作

女被狗騎求救「會懷孕嗎？」　內行揭內幕

家寧疑買網軍！狂洗貼文「Andy有所隱瞞」　1句話露餡

Andy影片「1狀況超離奇」！內行曝真相：奇蹟

醫預言「Andy、家寧」結局：有機會逆轉勝

快訊／強風來了！　今晨9.6℃「最冷時間」曝

校長惡意開除「懷孕老師」　吹哨者記7申誡

冷氣團接手開冰箱　下周轉乾冷探10°C

宥勝摟孟耿如「啄木鳥式猛親5下」　超扯影片被挖出

必勝客又出招！他排名最神口味成黑馬

水逆破壞力持續！12星座「最新運勢」出爐

天母水果店爆男女拉扯！　店員暖心關懷「帥到被關注」

更多熱門

相關新聞

3月最後一波強冷空氣「跌破10度」凍到周三　高山有望降雪

3月最後一波強冷空氣「跌破10度」凍到周三　高山有望降雪

強烈冷氣團急凍，今天(17日)到明天清晨最冷，局部低溫可能跌破10度，強烈冷氣團預計影響至周三，將是本季最後一次對台灣帶來明顯降溫的強冷空氣，不排除3000公尺以上高山或北部、東北部2000公尺以上高山有降雪機率，周四起回暖至周末，天氣穩定。

「3月最強冷氣團」挑戰寒流！　連凍9天

「3月最強冷氣團」挑戰寒流！　連凍9天

快訊／強風來了！　今晨9.6℃「最冷時間」曝

快訊／強風來了！　今晨9.6℃「最冷時間」曝

冷氣團接手開冰箱　下周轉乾冷探10°C

冷氣團接手開冰箱　下周轉乾冷探10°C

明晚低溫探10度　2000米↑山區有望下雪

明晚低溫探10度　2000米↑山區有望下雪

關鍵字：

氣象天氣氣象署強烈冷氣團寒流降雨下雪氣溫低溫

讀者迴響

熱門新聞

陸公布台4大網軍頭目照片、身分證字號全曝光

網傳金秀賢「沒穿褲照」無碼版　真實性待確認

遊長灘島　23歲女子「全身赤裸」棄屍教堂

出國買山寨要抓了！估6月起取消小額免罰

快訊／台中爸「一打二」　3歲男童獨留浴室溺斃

快訊／疑傳播妹被性侵砸店　屏東夜槍響5傷

4女8男性愛趴搜出222個保險套！主揪女下場曝

即／女童遭通報竊盜被警帶走嚇哭！誠品書店道歉

Andy舊片一幕　律師：家寧尷尬表情說明一切

「柯文哲」被目擊吃牛肉湯！　網虧：少了一個動作

直擊玄彬現身大安區！「2個月來台2次都去報到」

女被狗騎求救「會懷孕嗎？」　內行揭內幕

獨／獨居教授陳屍舊公寓10多日才被發現

GD赴aespa演唱會「被選中舞蹈挑戰」下一瞬間全場笑翻

早餐店闆娘手握全額交割股喊「沒賣就沒賠」　達人勸：下市全賠

更多

最夯影音

更多

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

大S下葬當天...范瑋琪台上哭紅雙眼

#台中 #誠品480 報警抓國小女童！5員警到場畫面曝光

#台中 違停猴嗆警「2486」　帥警高EQ微笑繼續開單

薛凱琪演唱會泣不成聲！哽咽唱方大同作曲的歌

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面