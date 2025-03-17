還會更冷「台北測站可能跌破10度」　周四挑戰寒流

▲強烈冷氣團南下，降溫有感。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

強烈冷氣團持續發威，今天(17日)和明天華南雲雨東移，各地容易降雨，東半部雨區較廣，今起到周三高山有機會追雪，周四和周五強冷空氣在輻射冷卻加持下，台北測站不排除有10度以下低溫，有機會挑戰寒流達標，不過仍以強烈冷氣團等級機率高。

中央氣象署預報員趙竑表示，受強烈大陸冷氣團影響，今天清晨普遍低溫約11到13度，加上華南雲雨東移，雲量較多，各地白天高溫回溫不明顯，這波冷氣團預估影響到周四，周四之後環境比較乾，各地輻射冷卻作用明顯，日夜溫差大。

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趙竑指出，今明兩天受華南雲雨帶來水氣影響，降雨機率高，其中山區容易下雨，今晨受強烈冷氣團影響，局部溫度偏低，大部分約12度，清晨最低溫為馬祖南竿出現8.7度，本島最低溫為新北市五股9.4度，明天清晨仍受強烈冷氣團影響，苗栗以北、東北部有局部10度以下低溫機會。

一周溫度部分，趙竑分析，這波強烈冷氣團影響到周三，今天和周二北台灣因華南雲雨東移，雲量比較多，北台灣高溫回升不明顯，整天溫度落在16度以下，中南部溫度也低，但局部地區透光時比較溫暖；周三後中南部回溫比較明顯，高溫可回到20度以上，北台灣、東半部整天落在20度以下，周末溫度明顯回升，各地高溫可到25度，周四和周五環境比較乾，日夜溫差大，清晨輻射冷卻明顯，局部地區有10度以下低溫。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

至於強烈冷氣團是否在輻射冷卻助攻下會升級寒流，趙竑指出，近9年來台北測站最低溫出現在2016年3月，出現9.4度低溫，目前強烈大陸冷氣團影響，後面周四、周五這波強冷空氣強度在輻射冷卻加持下，台北測站有機會出現低於10度以下低溫，不排除有到寒流等級機會，不過以最新資料來看，目前預報台北測站低溫約11度，仍以強烈大陸冷氣團等級機率高。

未來降雨將分三階段，趙竑說明，華南雲雨東移影響，今天和周二各地容易有降雨，東半部雨區廣，西部降雨以山區為主，西部平地為零星飄雨；周三水氣漸漸從西往東移出，降雨限縮東半部，西半部山區剩零星飄雨；周四之後環境偏乾，僅花東、恆春半島有零星飄雨，其他地方陽光露臉。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

今起3天也有機會追雪，趙竑表示，今天到周三容易降雪，其中今天和周二各地3000公尺以上高山，北部、東北部2000公尺以上高山容易降雪，周三中部以北3000公尺以上高山也有機會降雪。

趙竑指出，3月慢慢進入春季，大環境溫度會逐漸升高，3月後仍有冷空氣影響，後期還有機會，不過不確定性仍比較大。