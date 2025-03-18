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移工肝硬化病重倒地！竟找小黃丟偏僻山裡喪命　黑心老闆慘了

▲桃園市地檢署指揮桃市、新竹縣、雲林縣警方、移民署桃園及雲林縣專勤隊偵辦泰國籍潘姓失聯移工死亡案件，今天將魏姓雇主等4人依違背義務遺棄罪嫌起訴並具體求刑。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市地檢署指揮桃市、新竹縣、雲林縣警方、移民署桃園及雲林縣專勤隊偵辦泰國籍潘姓失聯移工死亡案件，今天將魏姓雇主等4人依違背義務遺棄罪嫌起訴並具體求刑。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

泰國籍潘姓男子去年10月間，被人發現倒臥新竹縣新埔鎮產業道路，出現口吐白沫且昏迷不醒，警方據報將他送往林口長庚醫院急救後仍傷重不治，檢方查出竟是魏姓雇主雇用失聯移工，因移工病重擔心被查獲，竟將其棄置偏僻山區，事後還焚毀其衣物掩飾，檢方今（18）日偵結，將魏姓雇主等4人依違背義務遺棄罪嫌起訴，並具體求刑1年。魏目前仍遭收押。

檢警調查，本案係去年10月19日下午3時10分許，有民眾在新竹縣新埔鎮115縣道20.5公里處之水坑產業道路，發現46歲泰國籍男子路倒，出現口吐白沫且昏迷不醒，新竹縣新埔警方據報到場後，立即送往林口長庚醫院急救，但因傷勢嚴重於10月21日上午5時27分許宣告不治，經警方查出死者身分後報請桃檢相驗。檢警查出死者因不明原因路倒在人煙罕至產業道路，檢察官認為死因不單純，檢警查出潘姓死者曾在路倒處附近之牧場工作，而他31歲的威姓泰國同事則行蹤不明。

檢警查出，潘姓死者於去年10月間，曾在48歲魏姓男子經營的牧場工作，因不明原因倒地失去意識，魏姓被告及43歲黃姓妻子憂心非法僱用移工被處罰，竟未呼叫救護車送醫，不顧死者生命已陷於危急，私下更換死者衣服，以免被察覺曾在牧場工作，再邀來69歲姚姓計程車司機與威姓泰籍移工，將死者載至牧場附近之水坑產業道路棄置，約40餘分後，由姚姓司機佯裝路人報警，魏姓雇主則返回牧場與妻子則焚燒死者衣物與手機等證物掩蓋犯行。

全案經檢方陸續拘提同案魏姓男子、黃姓女子、威姓移工、姚姓計程車駕駛到案，經檢方訊問後，除姚姓駕駛以15萬元具保候傳外，其餘3人向法院聲請羈押禁見獲准。

桃園地檢署檢先後指揮桃園市大園、新竹縣新埔、雲林縣虎尾分局、移民署桃園市專勤隊及雲林縣專勤隊偵辦失聯本案，檢方今天將被告魏姓男子等4人涉犯刑法之違背義務遺棄罪嫌偵結起訴，檢方審酌魏姓被告4人僅因畏懼雇用非法移工之違法情事曝光，眼見潘姓移工病況嚴峻，不願將其送醫救治，反將其載離棄置於偏僻之深山產業道路內，再佯裝路人發現報警，甚至檢警察覺有異狀循線追查，魏姓被告等人堅不吐實並焚燬死者物品，企圖影響檢警偵辦，足認渠等價值觀之扭曲與對他人生命、身體法益之漠視，犯後猶仍飾詞狡辯且避重就輕，建請法院各處有期徒刑1年，以資儆懲。

此外，檢方率法醫解剖潘姓死者鑑定，生前因為頭後枕頂部創傷，造成顱內出血，因腦部腫脹與腦幹出血，導致死者因腦損傷併發肺炎死亡，死者另有肝硬化恐為死亡之加重因子，魏姓被告明知死者倒地時即造成嚴重腦損傷，經解剖發現其患有肝硬化等病況，具有高度致死風險，尚難認死者死亡結果與魏姓被告等人之遺棄行為具有相當因果關係，故未該依遺棄致死罪嫌起訴。

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