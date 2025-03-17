明晚有更強冷空氣「挑戰寒流」　周三急凍區擴大！最冷探8度

▲明晚過後還有更強冷空氣，影響到周四清晨，挑戰寒流等級。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

強烈冷氣團影響，今晚到明晨局部低溫探9度，明晚過後還有更強冷空氣南下，挑戰寒流等級，影響到周四清晨，中部以北、宜蘭局部低溫可能下探8到9度，周三和周四清晨因輻射冷卻助攻，低溫特報急凍區範圍將更廣。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，今天這波強烈大陸冷氣團預計影響到明天白天，明天更強冷空氣南下，周二晚間到周四清晨將有強烈冷氣團或寒流影響，周四白天冷空氣減弱、開始回溫，持續到下周一前氣溫逐日回升。

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未來一周溫度趨勢上，曾昭誠說明，今天晚上到明天清晨，北部、宜蘭低溫約11到12度，中南部13到15度，空曠地區會再低1到2度，其中北部、宜蘭局部低溫可能下探9度；明天白天溫度略回升，北部、宜蘭15到17度，中南部、花東18到20度。

▲▼今晚到明晨低溫區，以及一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

不過曾昭誠提醒，明天晚上會有更強冷空氣南下，周三和周四清晨，中部以北、宜蘭低溫約10到11度，南部、台東12到14度，空曠地區會再低1到2度，中部以北、宜蘭可能局部低溫可到8到9度，周三過後環境更乾，輻射冷卻影響明顯，周三和周四低溫特報範圍會更廣。

周四白天冷空氣減弱，北部、宜蘭高溫接近20度，中南部可超過20度，周六白天北部高溫可回升到25度，中南部更溫暖，周日、下周一高溫上看25度以上，中南部更可到近30度。

降雨趨勢方面，曾昭誠分析，今天和明天因華南雲系影響，雲量偏多，明天清晨前各地山區、花東、恆春半島局部短暫雨，其他地區有零星飄雨；明天白天西半部、宜蘭轉多雲天氣，明天晚上到周四清晨為冷氣團南下過程，環境慢慢轉乾，僅東半部、恆春半島、西半部山區有零星降雨，雨勢趨緩。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

周四白天後環境更乾，一直到周六之前大多為多雲到晴，僅花東、恆春半島零星降雨，周日到下周一各地為晴到多雲天氣。

未來幾天也有機會追雪，曾昭誠表示，今明兩天3000公尺以上高山，以及北部、宜蘭2000公尺以上高山有降雪機會；周三後剩3000公尺以上高山有零星飄雪機會。

