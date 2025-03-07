　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃機碳排年減1.72萬公噸　今年拚碳認證等級四肯定

▲▼桃機,桃園機場,班機,航班,航空公司。（圖／桃機公司提供）

▲桃園機場每年減碳1.72萬公噸。（圖／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

桃園國際機場以打造永續機場為目標，從設施設備到旅客服務，多管齊下拚淨零排放，每年減碳1.72萬公噸，繼2019年取得國際機場協會ACA機場碳認證計畫等級三後，今年可望取得等級四認證，未來將打造2050永續機場生態圈。

為達成2050淨零排放的目標，機場公司表示，近年推動空側作業車輛電動化、橋氣橋電及航廈接駁導入電動巴士等策略，已有階段性成果，包括達成減少燃油消耗、降低噪音汙染及提升空氣品質等，預估每年減碳1.72萬公噸，相當於4.5座大安森林公園減碳量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

桃園機場目前共設置43座充電樁、86支充電槍，為提升地勤業者使用率，在2019至2023年提供免費充電服務，現階段採取增建設備及建立管理方式雙軌並行持續推廣。

桃機公司說明，在設備面持續升級，將現有43座充電樁由慢充升級為快充，並新增設27座，預計2027年全數共計70座。

▲▼桃園機場,空側,車輛,地勤,電動車。（圖／桃機公司提供）

▲桃園機場空側作業提高電動車比例。（圖／桃機公司提供）

另桃機也擬定車輛通行證核發辦法及劃設禁行燃油車輛區域，提升車輛電動化比例，並導入成熟電動化市售車款等10款車種。據研究顯示，空側作業車輛電動化，每輛碳排量可下降30%，桃機空側作業車輛共4,365台，其中電動車輛357台佔比約8%，一年可減少40萬公斤碳排，力求達成2030年50%電動車佔比目標。

此外，目前桃園機場兩座航廈共計有40組橋氣橋電設備，在空橋下方安裝空調、電纜設備，提供電力和空調給停靠空橋的飛機使用，取代以柴油引擎驅動的電源車和氣源車。桃機公司表示，2025年起，針對地停60分鐘以上客機，試辦靠橋後即使用橋氣橋電，2025年1月使用率約40%，較上個月成長10%，預估一年減碳可達1.68萬公噸。

▲▼桃機,航空,空橋,橋氣橋電設備,靠橋。（圖／桃機公司提供）

▲桃機試辦靠橋後使用橋氣橋電設備，一年減碳可達1.68萬公噸。（圖／桃機公司提供）

另桃機也採購電動巴士提供航廈接駁服務，2023年完成採購3輛全新電動巴士取代柴油車提供服務，並建置1座雙槍電動巴士專用充電樁，自2024年8月1日起投入營運，預計一年碳排可減少7.7萬公斤。

機場公司說明，機場碳認證計畫（ACA）由ACI所建立，透過七個級別認證機場管理和減少碳排放的努力程度，為國際間唯一被認可的機場碳排放管理認證標準，目前共有619座機場在此認證計畫中，桃園機場目前為等級三，目標於今年取得等級四認證。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 1 2407 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
沈富雄突心肌梗塞！有「10大徵兆」別拖了
快訊／醫學生跑外送遭撞死！台中男無照又酒駕收押
新莊球場升級首公開！6大亮點一次看
沈富雄搭捷運心肌梗塞！　就醫急裝2支架保命
曾熱戀郭書瑤！金陽求婚空姐女友成功
第一波水逆來了！2025年「3次水逆」避雷指南一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

男友媽嘴太毒！關心一句話「能順利出生？」　孕婦爆氣開戰

禮義廉恥不能忘「教育扎根校園」！盧秀燕：品格好、社會也會好

政大宿舍變身捷運站！擬興建2棟大樓　健身房美食街全包

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

今年冬天超級冷！　破3項紀錄

北捷旅客人次破140億！　「免費搭捷運1年」幸運兒名單曝光

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

丟臉丟到國外！台灣遊客沖繩自駕遊　慘遭租車業者列入黑名單

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

雲云科技董座砍殺技術長後自傷！　「口吐鮮血」送醫畫面曝

【求再次出道】曾是《紅孩兒》團員的爸爸 新年音樂+絲滑舞步太強了！

新娘指定把捧花送給閨蜜並獻上祝福♡

夾一口空氣餵寶寶 他細品後用奶音回：拜拜

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

男友媽嘴太毒！關心一句話「能順利出生？」　孕婦爆氣開戰

禮義廉恥不能忘「教育扎根校園」！盧秀燕：品格好、社會也會好

政大宿舍變身捷運站！擬興建2棟大樓　健身房美食街全包

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

今年冬天超級冷！　破3項紀錄

北捷旅客人次破140億！　「免費搭捷運1年」幸運兒名單曝光

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

丟臉丟到國外！台灣遊客沖繩自駕遊　慘遭租車業者列入黑名單

調查局長陳白立職籃開球　號召上千熱血球迷共同打詐

嘉義縣打造候鳥經濟生活圈　環境與經濟共贏

台灣有條件讓台積電放手一搏嗎？　童子賢直言「掏空說」過慮了

男友媽嘴太毒！關心一句話「能順利出生？」　孕婦爆氣開戰

和平曙光？　以色列哈瑪斯：準備展開「第2階段停火談判」

志村健染疫亡5年「3億豪宅全拆光」　遺物只留1件…家屬哀傷證實

快訊／無照又酒駕撞死醫學生肇逃！台中洗車工收押

沈富雄突心肌梗塞！有「10大徵兆」別拖了　醫示警

金門駕駛未禮讓！擦撞內環小貨車畫面曝　濾水棒散落一地

新莊球場升級首公開！6大亮點一次看：全台首座混合草皮球場　

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

生活熱門新聞

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

台客沖繩自駕遊　被租車業者列黑名單

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

明起回暖　下周又有冷氣團「濕冷下探14度」

全聯門口出現超新「1機台」！媽媽們苦笑了

技術長「曾寫萬言書給董座」　3件事讓他很受傷

北捷旅客人次破140億！　「免費搭捷運1年」幸運兒名單曝光

「甘露糖」具抗癌潛力　天然食物就有

今年冬天超級冷！　破3項紀錄

烘爐地聽見詭異女聲！翁回：等你很久

技術長遭董座砍死　特斯拉車友哀悼

車床族、停車蟑螂霸車位　國道服務區「擬限停2小時」逾時罰1200元

更多熱門

相關新聞

第五屆「台灣永續投資獎」徵件中

第五屆「台灣永續投資獎」徵件中

在全球永續投資規模突破35.3兆美元的浪潮下，台灣積極響應，並在政府政策推動下快速發展。根據全球永續投資聯盟(GSIA)調查，2023年台灣永續投資比例已接近43%，呈現逐年增長趨勢。面對蓬勃的市場需求，台灣永續能源研究基金會(TAISE)舉辦第五屆「台灣永續投資獎」評選活動，即日起到5月15日開放報名。

Deepseek的AI突破「重塑產業格局」　台灣的機遇與挑戰

Deepseek的AI突破「重塑產業格局」　台灣的機遇與挑戰

休旅車桃園機場撞邊柱！1顆輪胎噴飛

休旅車桃園機場撞邊柱！1顆輪胎噴飛

台灣首家！長榮航導入IATA ONE Record標準　降低碳排放

台灣首家！長榮航導入IATA ONE Record標準　降低碳排放

桃機南跑道歲修今起夜間施工　不影響航班起降

桃機南跑道歲修今起夜間施工　不影響航班起降

關鍵字：

桃園機場永續減碳電動化碳排放等級4碳認證

讀者迴響

熱門新聞

網紅高喊「台灣是中國的」　品牌切割

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

雲云董座砍死技術長！律師見細節頭皮發麻

第三性公關入監慘遭7人侵犯！房長判7年10月

五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面

打開包裹　數十根「透明鋼針」瞬間插入他眼球

「騙助眠餵藥丸」性侵　男：有人控制我

DK轟黃子佼別想復出

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

白敬亭章若楠太曖昧「爆正牌女友盯場」！

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

台客沖繩自駕遊　被租車業者列黑名單

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

她38歲就退休環遊世界　從3000萬滾到4500萬

更多

最夯影音

更多

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面