桃機碳排年減1.72萬公噸　今年拚碳認證等級四肯定

▲桃園機場每年減碳1.72萬公噸。（圖／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

桃園國際機場以打造永續機場為目標，從設施設備到旅客服務，多管齊下拚淨零排放，每年減碳1.72萬公噸，繼2019年取得國際機場協會ACA機場碳認證計畫等級三後，今年可望取得等級四認證，未來將打造2050永續機場生態圈。

為達成2050淨零排放的目標，機場公司表示，近年推動空側作業車輛電動化、橋氣橋電及航廈接駁導入電動巴士等策略，已有階段性成果，包括達成減少燃油消耗、降低噪音汙染及提升空氣品質等，預估每年減碳1.72萬公噸，相當於4.5座大安森林公園減碳量。

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桃園機場目前共設置43座充電樁、86支充電槍，為提升地勤業者使用率，在2019至2023年提供免費充電服務，現階段採取增建設備及建立管理方式雙軌並行持續推廣。

桃機公司說明，在設備面持續升級，將現有43座充電樁由慢充升級為快充，並新增設27座，預計2027年全數共計70座。

▲桃園機場空側作業提高電動車比例。（圖／桃機公司提供）

另桃機也擬定車輛通行證核發辦法及劃設禁行燃油車輛區域，提升車輛電動化比例，並導入成熟電動化市售車款等10款車種。據研究顯示，空側作業車輛電動化，每輛碳排量可下降30%，桃機空側作業車輛共4,365台，其中電動車輛357台佔比約8%，一年可減少40萬公斤碳排，力求達成2030年50%電動車佔比目標。

此外，目前桃園機場兩座航廈共計有40組橋氣橋電設備，在空橋下方安裝空調、電纜設備，提供電力和空調給停靠空橋的飛機使用，取代以柴油引擎驅動的電源車和氣源車。桃機公司表示，2025年起，針對地停60分鐘以上客機，試辦靠橋後即使用橋氣橋電，2025年1月使用率約40%，較上個月成長10%，預估一年減碳可達1.68萬公噸。

▲桃機試辦靠橋後使用橋氣橋電設備，一年減碳可達1.68萬公噸。（圖／桃機公司提供）

另桃機也採購電動巴士提供航廈接駁服務，2023年完成採購3輛全新電動巴士取代柴油車提供服務，並建置1座雙槍電動巴士專用充電樁，自2024年8月1日起投入營運，預計一年碳排可減少7.7萬公斤。

機場公司說明，機場碳認證計畫（ACA）由ACI所建立，透過七個級別認證機場管理和減少碳排放的努力程度，為國際間唯一被認可的機場碳排放管理認證標準，目前共有619座機場在此認證計畫中，桃園機場目前為等級三，目標於今年取得等級四認證。