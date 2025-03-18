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2男半夜打成一團！超扯原因曝光　單車「碰到」帕拉梅拉後視鏡

記者張君豪／台北報導

昨(17日)22時26分左右，北市大安警分局敦南所警方接獲民眾報案，指稱敦化南路1段161巷內有行車糾紛，警員到場發現，駕駛保時捷帕拉梅拉轎跑車的蔡姓男子（31歲）和騎腳踏車的李男（61歲）在巷弄內發生擦撞，雙方爆發口角後，開著豪車的蔡男竟持車體破窗器下車毆打腳踏車騎士，警方到場制止後雙方互控傷害、毀損等罪嫌，警方依法受理偵辦。

▲大安區保時捷轎跑車主與單車騎士當街鬥毆雙方互控傷害。（圖／記者張君豪翻攝）

▲大安區保時捷轎跑車主與單車騎士當街鬥毆雙方互控傷害。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

大安警方調查，蔡男駕駛要價最低590萬的白色保時捷Panamera轎跑車行經該處巷弄內，因不滿騎腳踏車的李男單車籃子上的行李袋，碰觸到他愛車的後照鏡，立刻搖下車窗怒嗆，雙方因此爆發口角衝突，蔡男隨即拿棍棒狀的車體破窗器下車，雙方當街大打出手，過程還被民眾拍下。

▲大安區保時捷轎跑車主與單車騎士當街鬥毆雙方互控傷害。（圖／記者張君豪翻攝）

警方到場制止兩人並告知兩人法律權益，並查扣該車窗擊破棍一支，雙方頭臉身體均掛彩，騎單車李男眼鏡還被打到破裂，堅持提告毀損、傷害、保時捷車主也提告傷害，警方依規定帶回受理，並將這起行車糾紛衍生衝突案件移送台北地檢署偵辦。

▲大安區保時捷轎跑車主與單車騎士當街鬥毆雙方互控傷害。（圖／記者張君豪翻攝）

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