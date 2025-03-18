流感高峰期來襲！　營師養建議5種食物幫助提升免疫力

▲隨著天氣變化，流感疫情升溫，洪秋雅營養師指出，強化自身免疫系統，才能有效抵禦病毒入侵，避免感染流感。（圖／示意圖，洪秋雅營養師提供，下同）

記者林東良／台南報導

隨著天氣變化，流感疫情升溫，醫師提醒今年恐為「流感年」，大家務必提高警覺，紅崴科技洪秋雅營養師指出，強化自身免疫系統，才能有效抵禦病毒入侵，流感與普通感冒不同，發病迅速、高燒、肌肉痠痛、頭痛，甚至可能演變為嚴重的肺炎，因此做好日常保健至關重要！

洪秋雅營養師說，人體的免疫系統是抵抗感冒最好的防線，而營養充足的飲食是維持免疫健康的關鍵。醫學研究指出，透過適當的飲食調整，可以讓免疫細胞活性提升，有助於降低感染風險。以下5種食物，能有效增強免疫力，幫助身體更快恢復健康。

益生菌：腸道健康是免疫的關鍵：免疫系統70％來自腸道，是人體最大的免疫器官。補充益生菌能夠維持腸道菌叢平衡，減少有害菌孳生，進一步提升免疫力。臨床研究證實益生菌能有效對抗A型流感，加速病人康復，並提高疫苗接種效果。接種疫苗後補充益生菌，可增加免疫細胞數量（如細胞NK、IgA抗體），降低感染率，縮短生病時間。

優質蛋白質＋鋅：免疫細胞的關鍵養分：蛋白質是身體細胞的主要成分，可幫助修復組織並提升免疫力。搭配鋅攝取，能進一步活化體內的免疫酵素，提高身體的防禦力。鋅可促進T細胞活性，提高白血球對抗病毒的能力，減少感染機率。

維生素D啟動免疫系統的「開關」：維生素D是人體免疫系統的「啟動鍵」，能調節先天與後天免疫功能，幫助身體抵禦外來病菌。英國研究指出：維生素D補充劑可降低12％吸道感染的發生率，每年可避免300萬人感染流感！

牛樟芝：台灣國寶級免疫強化劑牛樟芝，含有β-D-葡聚醣，能刺激巨噬細胞、T淋巴細胞、B淋巴細胞、NK細胞，提升免疫能力。動物實驗顯示：食用β-D-葡聚醣的小鼠感染流感後，存活率較高。其肺部、心臟、淋巴等器官的流感病毒數量明顯低於對照組，顯示牛樟芝能幫助身體對抗病毒。



維生素C減少發炎、加速康復：維生素C具有強大的抗氧化作用，能提升免疫細胞活性，幫助修復受損細胞，減少流感症狀並縮短病程。