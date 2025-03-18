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天賦驚人！印度19歲少年會400種語言　打破多項世界紀錄

▲▼ 。（圖／翻攝自印度時報）

▲19歲天才少年阿克拉姆語言天賦驚人。（圖／翻攝自印度時報）

記者詹雅婷／綜合報導

印度19歲天才少年阿克拉姆（Mahmoud Akram）擁有卓越語言天賦，能掌握400種語言，閱讀書寫打字都難不倒他，且能流利地說46種語言，創造多項世界紀錄。

新海峽時報、印度時報等報導，阿克拉姆從小在印度清奈（Chennai）長大，由語言專家、精通16種語言的父親莫日普里揚（Shilbee Mozhippriyan）一手培養調教。

阿克拉姆只花了6天就完全學會英語字母，3周掌握坦米爾語（Tamil），8歲就打破人生第一項世界紀錄，可用多種語言書寫打字，到了10歲再度打破世界紀錄，在1小時之內用20種語言書寫印度國歌，第三次則是在那年12歲使用400種語言閱讀書寫打字，擊敗70名對手，震驚德國語言學家。

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲現年19歲的阿克拉姆正在清奈Alagappa University大學攻讀英國文學與動畫學位。（圖／翻攝自X）

據傳阿克拉姆對於語言的熱情不只如此，他在14歲那年，因為在印度找不到適合自身的課程，便在以色列線上機構註冊學習阿拉伯語、西班牙語、法語及希伯來語。隨著社群媒體平台普及，他也開始在網路教授語言，也開設YouTube頻道。

到了2024年，阿克拉姆已經在緬甸、柬埔寨、泰國、印尼開過語言講習班，並與來自不同國家的學生分享自身專業知識。如今，現年19歲的他正在清奈Alagappa University大學攻讀英國文學與動畫學位，並在英國空中大學（Open University）進修語言學。

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