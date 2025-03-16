公司派對變惡夢！女演員遭酒醉同事性騷擾　被逮竟嗆：說過愛妳了

▲印度一名女演員在公司派對上遭酒醉同事性騷擾。非新聞當事人。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

印度一名29歲女演員指控同事在孟買的灑紅節派對上對她進行性騷擾。據警方消息人士透露，這名男同事疑似酒後失控，強行在女演員的臉頰塗抹顏料，並對她做出不雅舉動，甚至還在被拒絕時聲稱他在動手前「已經告訴妳我喜歡你了」，毫無悔過之心。目前，警方已對此案展開調查，並傳喚嫌犯接受審問。

據NDTV報導，受害女演員在控訴，這起事件發生在她們公司舉辦的屋頂派對上，當時有許多人前來參與，自己則獨自一人坐在某個攤位後方。女演員指控，涉事同事在醉酒狀態下，強行抓住她，並在她的臉頰上塗抹顏料。

儘管女演員極力反抗，但同事卻強硬向她告白，還聲稱「看看誰能把妳從我手中救出來」，然後不斷撫摸她，並做出性騷擾行為。儘管女演員試圖躲避，並用力推開對方，但這名同事依舊強行接近她，讓她感到「精神震驚」。

女演員隨後將自己的遭遇告訴朋友，並與他們一同與同事對峙。然而，這名同事不僅未悔改，聲稱自己動手前「已經告訴妳我喜歡你了啊」，並推擠她的朋友，氣得女演員決定向警方報案，要求展開正式調查。目前，警方已在接獲報案後，開始對此案展開調查，涉事的同事也已被警局傳喚接受審問。