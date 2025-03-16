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驚悚驅魔！6月男嬰身體不適　被術士「倒掛火堆活烤」釀失明

▲▼ 保溫箱,新生兒,嬰兒,助產護士,出生。（示意圖／CFP）

▲一名男嬰因為身體不適，被術士「倒掛火堆活烤」，而面臨失明風險。非新聞當事人。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

印度中央邦最近發生了一起駭人聽聞的「驅魔儀式」，一名自稱為密宗修行者的術士竟將一名只有6個月大的男嬰倒掛在火堆上，導致男嬰眼睛嚴重受損，幾乎失明。警方目前已就此案展開調查，但尚未將這名術士逮捕歸案。

據NDTV報導，這起事件發生於3月13日。當時，男嬰的父母因擔心兒子身體不適，將其帶往密宗術士達卡德（Raghuveer Dhakad）的家中求助。達卡德聲稱，受害男嬰是受到「邪靈纏身」，必須立即進行「驅魔」儀式，才能恢復健康。

男嬰的父母不疑有他，立即請達卡德協助「驅魔」，不料達卡德竟將嬰兒倒掛在火焰上，不顧男嬰哭喊不止，持續為他「進行治療」。這起事件一直到男嬰的父母發現孩子傷勢嚴重，連忙帶兒子到附近醫院檢查時才被曝光。

警方接獲報案後，根據村民帕里哈爾（Janved Parihar）的指控對達卡德立案調查，而當局目前也正全力追查達卡德的下落。醫院眼科醫生查圖維迪（Girish Chaturvedi）則指出，男嬰的眼睛受到了嚴重燒傷，現已被送入加護病房接受治療，但未來72小時是關鍵期，院方暫時還難以確定嬰兒的視力能否恢復。

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