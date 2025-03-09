基隆男不滿警衛值班管理　恐嚇女總幹事「殺警察沒事」遭判刑

▲情緒失控恐嚇社區女總幹事，基隆男被判2月徒刑得易科罰金。（圖／示意照與本案無關／Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名賴姓男子因不滿警衛值班問題，於2024年4月11日15時50分許前往管理中心，向蕭姓女總幹事反映管理不當。由於情緒失控，賴男竟出言恫嚇，聲稱「我殺警察沒事……你有事嗎」，導致蕭女心生恐懼並報警處理。基隆地院審理後，認定賴男觸犯恐嚇危害安全罪，判處有期徒刑2個月，得易科罰金。

據檢警調查，賴男當天到社區管理中心反映保全人員應派至執勤地點，而非每日坐在辦公室。蕭總幹事雖試圖解釋，但賴男不滿情緒高漲，竟出言威脅：「殺警察殺3次都無罪啦，你有辦法嗎？」、「殺警察沒事，你有事」，令蕭女感到害怕。

檢察官偵訊時，賴男雖否認犯行，但監視器畫面清楚錄下其恐嚇行為。檢察官依恐嚇危害安全罪將賴男起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

法官審理期間，賴男仍否認犯行，但調查發現他已與蕭總幹事達成和解，並在社區電梯內刊登道歉廣告，賠償蕭女2萬元。切結書及道歉書上均有賴男簽名，加上監視器影像佐證，法官認定賴男確有恐嚇行為。

最終，法官判定賴男觸犯恐嚇危害安全罪，判處有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元。