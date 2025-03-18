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社會 社會焦點 保障人權

西螺福興宮粉專遇駭　3天內搶回控制權！廟方致贈加菜金謝警

▲西螺福興宮今日特地致贈加菜金與太平媽神助攻戰隊盒裝公仔給予此案件鼎力協助之警察人員。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲西螺福興宮今日特地致贈加菜金與太平媽神助攻戰隊盒裝公仔給警察人員。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

由西螺福興宮所創設之「西螺福興宮太平媽」粉絲專頁於3月10日深夜遭到境外帳號攻擊，廟方管理權限被不法份子移除。廟方迅速向警方報案後進入偵查階段，幸運在3月13日下午搶回控制權恢復正常管理，廟方今（18）日特地致贈加菜金與太平媽神助攻戰隊盒裝公仔給予此案件鼎力協助之警察人員。

西螺福興宮向雲林縣警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊報案，內政部警政署刑事警察局刑事資訊科的吳宗澤股長與偵查第二大隊吳曜臣偵查員共同參與專案小組偵處該案，署長辦公室甘炎民主任亦多次關心案情發展；雲林縣警察局李建民局長獲悉本案後，責由刑大大隊長楊承璋率同科偵隊分隊長林益生、偵查佐陳麒元等人蒐證處置，眾人齊心協力，積極與Meta公司聯繫相關事宜。

在眾人希冀能以最快速的時間將太平媽的粉專權限取回之下，「西螺福興宮太平媽」粉專終於幸運的在3月13日（恢復正常管理，即將到來的大甲媽祖進香與媽祖聖誕祝壽活動終於得以如期宣傳。董事長楊文鐘致贈加菜金與太平媽神助攻戰隊盒裝公仔給予本案件鼎力協助之警察人員。科技犯罪偵查隊分隊長林益生表示，資安是現今網路犯罪的重點，用戶需謹慎重視網路安全。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，經此事件，福興宮對於資安會再做加強，也希望愛護西螺福興宮太平媽粉絲、信眾，繼續支持與粉專平台互動。同時藉此借鏡，希望各大宮廟與臉書公司可以更加重視資安問題，讓用戶可以更安心使用，聯繫用戶之間的珍貴回憶與情誼。本宮法律顧問楊岳勳律師則呼籲社會大眾切勿以身試法，以免觸犯刑法第358條的入侵電腦相關設備罪。

▲西螺福興宮今日特地致贈加菜金與太平媽神助攻戰隊盒裝公仔給予此案件鼎力協助之警察人員。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲西螺福興宮今日特地致贈加菜金與太平媽神助攻戰隊盒裝公仔給予此案件鼎力協助之警察人員。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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