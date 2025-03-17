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黃暐瀚：鼓吹「武統」不是言論自由　而是明顯犯罪

▲▼陸配「亞亞在台灣」因鼓吹武統被遣返。（圖／翻攝亞亞在台灣YouTube）

▲陸配「亞亞」因鼓吹武統，被廢止依親許可。（圖／翻攝亞亞在台灣YouTube，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

陸配網紅「亞亞」劉振亞因宣揚武統言論，被我移民署廢止依親居留許可。對此，資深媒體人黃暐瀚直言，主張統一沒問題，但主張「武力」統一，違反國際公約，是明顯的「犯罪行為」，「鼓吹武統，不是言論自由！」、「這事太過淺顯易懂，居然還有國人同胞誤解或不理解，讓我很驚訝。」

黃暐瀚表示，中華民國主權獨立，已經創立存在114年，中華人民共和國建國後，造成「兩個中國」的事實，近年來更文攻武嚇，打壓中華民國的國際舞台和生存空間，企圖「消滅中華民國」與「併吞台灣」。

黃暐瀚認為，對內競爭求執政，用民主方式，取得多數民意，而對外就該團結、反併吞，面對境外敵對勢力，中華民國台灣2340萬人同舟一命，必須團結，因為一旦反併吞失敗，「那就是國家被滅！言論自由、民主制度、人民作主，全部都會消失。」

▲▼陸配亞亞的許多影片都是在主張統一。（圖／翻攝抖音）

劉振亞本是中國湖南省民眾，多年前嫁來台灣，生下三名子女，時常在中國版抖音、台灣YouTube社群帳號「亞亞在台灣」鼓吹武統言論。近日，移民署廢止依親居留許可，亞亞主張相關發言屬於言論自由，受到國民黨立委王鴻薇、翁曉玲聲援。

不過，台北地檢署檢察官林達17日公開發文指出，言論自由的保障，是以不動搖中華民國之存續為前提。如果中華民國都無法存續了，怎麼保障她的子民的言論自由？「所以言論自由有界線，界線就是國家存續。」

移民署表示，劉姓女子透過「亞亞在台灣」發布「遲遲不武統」等言論，引發台灣社會高度不安，依「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」規定，以「有危害國家安全或社會安定之虞」廢止在台依親居留許可，並管制5年內不得再申請依親居留。

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