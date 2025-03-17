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移民署推廣多元文化　新向陽協會持續陪伴新住民

▲▼ 多元文化講師分享婚姻經營秘訣 。（圖／南區事務大隊 嘉義市服務站提供）

▲ 參與民眾合影 。（圖／南區事務大隊 嘉義市服務站提供）

記者翁伊森／嘉義報導

移民署南區事務大隊嘉義市服務站辦理新住民家庭教育課程，邀請身兼移民署新住民多元文化講師、嘉義市家庭教育中心家庭教育專業人員的潘羽姍透過個人經驗分享新住民家庭婚姻生活經營秘訣。

▲▼ 多元文化講師分享婚姻經營秘訣 。（圖／南區事務大隊 嘉義市服務站提供）

▲ 講師潘羽姍介紹家庭生命週期，並分享五種愛之語。 。（圖／南區事務大隊 嘉義市服務站提供）

來自越南的潘羽姍，結婚來臺20多年，具輔導與諮商碩士學位。她將婚姻比喻為疊疊樂：「夫妻每次互動的正向態度、行為和回應，就像一塊塊的積木，能加倍放在正確的位置，經過努力才能將積木堆疊一定的高度。但也可能因為失誤而使積木崩塌，導致過往的努力白費」。婚姻經營並不容易，潘羽姍和大家分享五種愛之語，分別是送禮物表達愛意、營造專屬陪伴對方的時間、以分擔家務等實際行動讓對方感受到重視與照顧、說出正向和肯定的語言，以及牽手或擁抱等肢體接觸，盼夫妻善用愛之語，讓彼此情感更加緊密，共同經營長久美好家庭。

▲▼ 多元文化講師分享婚姻經營秘訣 。（圖／南區事務大隊 嘉義市服務站提供）

▲ 菲律賓新住民杰卡和先生一同將不同造型的果凍加以組合。 。（圖／南區事務大隊 嘉義市服務站提供）

為增進新住民家庭的情感，現場安排大家一起製作4D果凍，透過模型製作美人魚、花朵和葉子形狀的果凍，並加以組合即完成作品。4D果凍成品，栩栩如生，就像藝術品，讓現場民眾直呼：「太美了!捨不得吃」。

潘羽姍說，4D果凍製作過程不難，但考驗家庭成員間的默契、力道控制及美感，過程中可以瞭解彼此的想法，在相互理解、互信互助下，共同完成的作品不僅甜蜜，更有滿滿的成就感。

▲▼ 多元文化講師分享婚姻經營秘訣 。（圖／南區事務大隊 嘉義市服務站提供）

▲4D果凍成品。 （圖／南區事務大隊 嘉義市服務站提供）

嘉義市服務站主任黃艷薰表示，潘羽姍以自身經歷分享婚姻經營的秘訣，引起新住民共鳴，不僅推廣多元文化，她創立的臺南市新向陽協會也持續開辦各項課程，陪伴新住民在臺成長，非常敬佩她的努力與付出。

另移民署「113學年度新住民及子女培力與獎助(勵)學金計畫」報名至114年3月21日止，核發獎項包含證照獎勵金、特殊才能獎勵金、總統教育獎勵金、優秀及清寒獎(助)學金，鼓勵符合資格的新住民及其子女踴躍申請。

 
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