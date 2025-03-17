超市和牛便當限時優惠！超威食材「晴天霹靂米、青森山藥」入菜

▲Ｍia C’bon 超市獨賣和牛便當，以青森農產入菜，包括美味到令人震驚的「晴天霹靂之米」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

日本青森不只蘋果出名，生鮮蔬果也受到許多消費者喜愛，日本JA全農青森與頂級超市Ｍia C’bon合作，近來特別空運引進「青森山藥」等農產來台，超市更加碼使用青森農產製作獨家「和牛弁當（和牛便當）」，還使用美味到宛如晴天霹靂令人震驚的「晴天霹靂之米」，即日起至3月26日在Ｍia C’bon台北101店、台北大葉店、高雄義享店限量販售。

▲Ｍia C’bon超市開賣限量「青森農產」。（圖／業者提供）

日本JA全農青森與Ｍia C’bon超市去年開啟產地直送蘋果、山藥裸賣，創造亮眼成績，帶來高端市場進口蔬果銷售新風貌。以精緻獨家為目標，進口選品深入地方特色，觀察去年對青森山藥的喜愛與反饋需求，適逢山藥春收季節，今年特別空運來台青森山藥。

今年是第3年攜手推廣日本青森農產商品，業者表示，青森縣除了盛產蘋果，也是日本著名的農業產區，牛蒡、大蒜產量皆是全日本第一，另外像是山藥、白蘿蔔、紅蘿蔔、洋蔥、白菜等，至少有10種蔬果農產品產量也位居日本前10名。

▲青森農產除了蘋果，山藥也十分出名。（圖／業者提供）

Ｍia C’bon針對日本青森縣的農產品，有效依據客層分類購買傾向，即日起至3月26日在Ｍia C’bon「台北大葉店、台北101專店」舉行特賣會，販售日本青森山藥3L特價279元（原價299元）、青森蜜富士蘋果#28規格特價129元（原價159元）、日本蘋果汁特價199元（原價209元），未來將持續引進青森縣更多國內農特產商品。

▲Ｍia C’bon獨賣和牛便當，使用青森農產品入菜。（圖／業者提供）

同時致力成為「和牛專賣店」，這次特別使用青森縣兩大農特產，製作熱銷的「和牛弁當」主搭蔬菜，包括「青森山藥」、「晴天霹靂之米」。

▲「青森山藥」具有高黏性且鮮少有腥味，出貨量登日本全國名列前茅。（圖／業者提供）

「青森山藥」具有高黏性且鮮少有腥味，出貨量登日本全國名列前茅，占日本國內流通量約4成，一年收穫2次，分別是11至12月的秋收、過冬後3至4月的春收，不同採收期的山藥味道也會有些許變化。秋收的山藥多汁清爽，春收的山藥雖然含水量較少，但相對地凝聚了鮮甜口味，黏性增加。青森山藥顏色偏白，質地黏稠而柔軟，特點是苦澀味較少，味道鮮美，是芋類中少見可以直接生吃的蔬菜。

▲「晴天霹靂之米」宛如晴天霹靂般，令人震驚的美味好米。（圖／業者提供）

而產地品牌「晴天霹靂之米」，青森縣前知事三村申吾曾提到，「甘霖從青森的藍天而降，由大自然孕育，宛如晴天霹靂般，令人震驚的美味好米，這是名字代表的意義。」米粒白皙，顆粒大，是東北的人氣第一品種，連續4年獲得A級認證，米粒外觀白皙巨大，每一口都有粒粒分明的Q彈咬勁，煮後黏度適中充滿香甜。

▲和牛便當期間限定優惠，使用頂級食材現做。（圖／業者提供）

「和牛弁當」其他用菜還包括「台灣履歷青花菜」、「履歷洋蔥」、「有機雙享菇」(鴻禧菇＋雪白菇），主菜則是「煎日本和牛」，烹調出獨家「和牛弁當」，即日起至3月26日在Ｍia C’bon台北101店、台北大葉店、高雄義享店專賣，限時限量供應，原價每盒299元，特價250元。

★全家鮮食新品

超商近來也紛紛推出鮮食新品，全家便利商店睽違20年回歸「狠飽」系列，首波推出加大1.5倍的「拿坡里義大利麵」百元有找，售價99元。參考日本暢銷經典義大利麵，融合番茄酸甜與燻腸的鹹香，再以青椒點綴，帶出正宗日式洋食風味，並加量1.5倍，滿足大食量需求，後續也將陸續推出多款系列新品。

▲全家鮮食「狠飽」系列睽違20年回歸。（圖／業者提供）

還有夜市經典復刻的「黑胡椒雞排鐵板麵」售價89元，以經典黑胡椒奶油醬汁為基底，搭配Q彈鐵板麵條，還有整片荷包蛋、雞腿排，重現夜市鐵板麵元素，不用等到晚上，隨時想吃就能吃。

▲全家近來推出多款鮮食新品，主打高CP值百元有找。（圖／業者提供）