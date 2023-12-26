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獨賣高粱酒冰淇淋！離島首間「頂級超市」插旗金門了　必搶限量福袋

▲▼Mia C`bon金門太湖店。（圖／記者蕭筠攝）

▲Mia C`bon金門太湖店搶先看。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

離島首間頂級超市來了！「Ｍia C’bon」全台第22家分店插旗金門，選址在昇恆昌金湖廣場1F，一口氣提供26大品類共近萬件商品，其中，6成進口商品主打金門人最愛「2成日本貨」，且以生鮮水果居多，《ETtoday新聞雲》也整理金門太湖店搶先開賣、獨賣品項，像是有高粱酒冰淇淋、奈良3色草莓、福岡Mild 130蜜柑等，12月27日上午9時正式開幕，並祭出10大限定優惠，首日必搶金門限定風獅爺彩繪麻布袋福袋，加碼限時2天推2款和牛限量買1送1。

▲▼Mia C`bon金門太湖店。（圖／記者蕭筠攝）

▲吳寶春師傅首度進軍離島。

Ｍia C’bon搶進金門昇恆昌金湖廣場1F開店，「金門太湖店」佔地300多坪，耗資5000多萬打造而成，賣場提供26大品類近萬件商品，有生鮮區（季節性農產）、DM主打促銷區、客製化現煎牛排、伴手禮區（日本進口禮盒）、台灣名產區、烘焙區（咖啡機台／吳寶春麵包／顧客休息區）、CVS（冷藏進口軟性飲料／啤酒／冰淇淋）、酒類（清酒／梅酒／葡萄酒冷藏櫃）、葡萄酒專區、起司專區、非籠飼雞蛋（動物福利認證）+味噌+配菜冷藏區、零食區（進口與國內品牌）+巧克力+糖果+玩具區等，其中，烘焙區的「吳寶春麵包」可是首度進軍離島地區，提供20款以上麵包選擇。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼Mia C`bon金門太湖店。（圖／記者蕭筠攝）

▲日本福岡Mild 130蜜柑甜度超過13度，首波限量500箱。

▲▼Mia C`bon金門太湖店。（圖／記者蕭筠攝）

▲日本奈良3色草莓首波僅有100多盒。

而萬件商品中特意以金門人最愛「日本貨」、「生鮮水果」、「高穩定性」作為主打，6成進口商品中有2成是日本商品，首推限量500箱、獨家搶先開賣的「日本福岡Mild 130蜜柑」，2公斤售價499元，甜度超過13度以上，還買得到來自山形縣的「法蘭西施梨」，口感潤嫩、香氣十足，以及「日本奈良3色草莓」、「日本高知達摩草莓禮盒」等都是獨家先賣，首波數量有限、售完為止。

▲▼Mia C`bon金門太湖店。（圖／記者蕭筠攝）

▲Mia C`bon金門太湖店限定吃高粱酒冰淇淋。

▲▼Mia C`bon金門太湖店。（圖／記者蕭筠攝）

▲全新嵐韻珍珠鮮奶茶搶先開喝。

Ｍia C’bon金門太湖店更獨賣超狂「高粱酒冰淇淋」，把金門最經典特產高粱酒做成義式冰淇淋，每一口都帶有淡淡高粱酒香、奶香，好吃到不行，除外還能買到日本F1國產等級「奧羽和牛」，一共上架4款冷藏肉品、2款冷凍肉品任選；再加碼必喝搶先賣的全新「嵐韻珍珠鮮奶茶」，通通不能放過，12月27日上午9時正式開幕。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼Mia C`bon金門太湖店。（圖／記者蕭筠攝）

▲開幕首日有限量100組的風獅爺彩繪麻布袋福袋。

為慶祝新店開幕，Ｍia C’bon金門太湖店也祭出「10大超殺優惠」，開幕首3日（12月27日至12月29日）開賣限量499元福袋，福袋商品總價值高達1500元以上，每日限量100組，每人限購1組，首日更可獨家獲得金門限定風獅爺彩繪麻布袋，上午11時發放號碼牌瓶號碼牌購買。

▲▼Mia C`bon金門太湖店。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼2款和牛限時2天買1送1。

▲▼Mia C`bon金門太湖店。（圖／記者蕭筠攝）

12月27日開幕當天還有「單筆消費滿888元免費玩扭蛋1次（有機會抽中5000元購物金）」、「單筆消費滿599元（消費金額不含開幕福袋）送金門限定版米信封1份，限量700份」等2大好康，12月27及12月28日再加碼搶「匠和牛日本黑毛和牛肩小排燒肉／匠和牛日本黑毛和牛肋眼牛排／澳洲冷藏榖飼板腱牛排買1送1」。

12月30日限時1天推「單筆消費滿599元送酷椰嶼椰子芒果汁1瓶，限量360瓶」、「單筆消費滿499元送Ｍia C’bon時尚購物包，限量200名，每人限領1個」；12月31日限時1天推「單筆消費滿499元送Ｍia C’bon時尚迷你包，限量200名，每人限領1個」、「單筆消費滿1000元送法奇歐尼莊園葡萄籽油1瓶，限量150瓶」。

▲▼Mia C`bon金門太湖店。（圖／記者蕭筠攝）

▲Ｍia Caf’e指定品項連12天買1送1。

除外，12月27日至2024年1月7日還可享「Ｍia Caf’e買1送1」，包括LAVAZZA拿鐵、珍珠鮮奶茶、西西里咖啡通通有買1送1，開放冷熱互換，每人限購5杯，售完為止）；12月27日起至2024年1月9日可享「消費不限金額台灣玉女小番茄加購價179元／MACRO天然喜馬拉雅山岩鹽加購價99元；12月27日起至2024年12月31還有「社區回饋9折優惠」，凡每周三購物滿499元直接打9折，限金湖鎮里民。

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