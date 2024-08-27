Ｍia C’bon獲選米其林生鮮合作夥伴！永續農產、動物友善成亮點

▲Ｍia C’bon成為「米其林指南頂級生鮮合作夥伴」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

《台灣米其林指南 2024》頒獎典禮在今（27）日下午2點舉行，Ｍia C’bon獲選為今年「米其林指南頂級生鮮合作夥伴」，獲選原因包括以永續農產、動物友善、高品質篩選等原則為亮點，Ｍia C’bon也預計於8月30日進一步對外分享此次合作內容，消費者也可在家還原米其林等級料理體驗。

▲Ｍia C’bon成為2024「米其林指南頂級生鮮合作夥伴」。（圖／Ｍia C’bon提供）



據了解，MiaC’bon自有品牌「優境生鮮」（Eugenie）遍訪全台農產品，尋找有絕佳生長環境的農地、用心栽種的農民，孕育出優質農作物。像是農地不能使用除草劑，必須採人工除草，再以嚴格的準則，挑選出頂級農產品，強調永續農產。另外Mia C’bon也重視動物福利，如供應非籠飼雞蛋，強調農產品對人體、環境、動物都友善。

Ｍia C’bon獲選為2024「米其林指南頂級生鮮合作夥伴」，也預計在8月30日進一步對外分享此次的合作內容，並展現高品質蔬菜水果、酵母豬、和牛等食材，讓消費者也能透過採購生鮮，在家還原米其林等級料理體驗。