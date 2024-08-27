　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

Ｍia C’bon獲選米其林生鮮合作夥伴！永續農產、動物友善成亮點

▲▼Mia C’bon高雄義享店開幕，搜羅全球超過82個國家、超過1萬2千種人氣商品，並挑戰成為和牛專賣店。（圖／業者提供）

▲Ｍia C’bon成為「米其林指南頂級生鮮合作夥伴」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

《台灣米其林指南 2024》頒獎典禮在今（27）日下午2點舉行，Ｍia C’bon獲選為今年「米其林指南頂級生鮮合作夥伴」，獲選原因包括以永續農產、動物友善、高品質篩選等原則為亮點，Ｍia C’bon也預計於8月30日進一步對外分享此次合作內容，消費者也可在家還原米其林等級料理體驗。

▲▼Ｍia C’bon成為「米其林指南頂級生鮮合作夥伴」。（圖／Ｍia C’bon提供）

▲Ｍia C’bon成為2024「米其林指南頂級生鮮合作夥伴」。（圖／Ｍia C’bon提供）

據了解，MiaC’bon自有品牌「優境生鮮」（Eugenie）遍訪全台農產品，尋找有絕佳生長環境的農地、用心栽種的農民，孕育出優質農作物。像是農地不能使用除草劑，必須採人工除草，再以嚴格的準則，挑選出頂級農產品，強調永續農產。另外Mia C’bon也重視動物福利，如供應非籠飼雞蛋，強調農產品對人體、環境、動物都友善。

Ｍia C’bon獲選為2024「米其林指南頂級生鮮合作夥伴」，也預計在8月30日進一步對外分享此次的合作內容，並展現高品質蔬菜水果、酵母豬、和牛等食材，讓消費者也能透過採購生鮮，在家還原米其林等級料理體驗。

ET快訊
收賄過程曝！白手套比「5」　鄭文燦一見笑了：哉啦
鄭文燦退還500萬！　還告知遭監聽
快訊／屏東縣議長周典論　遭判刑4年
快訊／江蕙復出大巨蛋開唱！蔣萬安親自邀約成功
變種M痘入侵泰國一級警戒　羅一鈞：遲早會進入台灣
搜索鄭天財辦公室　檢調帶走3箱證物、電腦主機！國民黨回應了
快訊／悍將連敗墊底　宣布教練團異動
林慧萍前夫抗癌逾5年病逝　玉女反應曝光了
爭議燒不停！政治獻金、4300萬買商辦　柯文哲：29日開記者
快訊／王以太台北演出遭禁「主辦發聲了」！　提3點：真的好冤枉
快訊／鄭文燦遭求刑12年　民進黨回應了
快訊／4縣市大雨特報　下到晚上

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

Ｍia C’bon獲選米其林生鮮合作夥伴！永續農產、動物友善成亮點

全家新增79元早餐組合「抽5萬獎學金」！繳學費送超萌恐龍姓名貼

百萬象迷力挺！中華職棒35年場均人數持續第一　台灣品牌力挺推優惠

【廣編】暑假倒數！Global Mall祭「FUN電三大攻略」　陪伴親子暢玩到底

必勝客開賣「屋馬燒肉比薩」！爽嗑5盎司厚切牛+彈牙干貝

長壽的秘訣在便利商店？！「美食黃金」一年夯賣2萬條　開箱更多新吃法

SUBWAY賣翻「青花椒烤雞腿堡」回來了！還有全新麻辣雞柳堡

肯德基「27種超殺優惠」一次看！5夯品買1送1、套餐下殺77元起

【廣編】統一麵送出10萬旅遊金　全台灣最幸運縣市大公布

【廣編】加倍佳Chupa Chups棒棒糖推跨界氣泡飲　嚐鮮美味即日起全家限定上市

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

噴槍多1孔充氣速度快1倍！　物理教授簡單演示秒懂原理

台中30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝...7千萬身家遭查扣

台中30歲夫妻洗錢16億！　土地、精品7千萬身家全查扣

吊車逆向「撞上休旅車」　逢甲商圈民眾嚇壞圍觀

阿信Cue小粉絲…只會唱Energy的XD　瑪莎被撩害羞：還有小孩要養！

烏克蘭全境空襲警報！　俄派11架戰機、無人機轟炸

Ｍia C’bon獲選米其林生鮮合作夥伴！永續農產、動物友善成亮點

全家新增79元早餐組合「抽5萬獎學金」！繳學費送超萌恐龍姓名貼

百萬象迷力挺！中華職棒35年場均人數持續第一　台灣品牌力挺推優惠

【廣編】暑假倒數！Global Mall祭「FUN電三大攻略」　陪伴親子暢玩到底

必勝客開賣「屋馬燒肉比薩」！爽嗑5盎司厚切牛+彈牙干貝

長壽的秘訣在便利商店？！「美食黃金」一年夯賣2萬條　開箱更多新吃法

SUBWAY賣翻「青花椒烤雞腿堡」回來了！還有全新麻辣雞柳堡

肯德基「27種超殺優惠」一次看！5夯品買1送1、套餐下殺77元起

【廣編】統一麵送出10萬旅遊金　全台灣最幸運縣市大公布

【廣編】加倍佳Chupa Chups棒棒糖推跨界氣泡飲　嚐鮮美味即日起全家限定上市

鄭文燦從重求刑原因曝！瞎扯不知道5KG袋子裝錢　檢方實測打臉他

10歲女童微創手術亡！母見遺體崩潰自責：是不是紅包給少了

【廣編】熱銷摩根、安聯多重資產旗艦基金　在LINE Bank「真的零手續費」申購

江蕙封麥9年終於點頭復出！　「他們」成功說服天后重返舞台

新新併遇中信金搶親　台新總座5點喊話金管會「優先合意併購」

收500萬賄款過程曝！白手套唇語配手勢「5」　鄭文燦一見笑了：哉啦

震後中橫交通不穩！西寶國小暫租空大壽豐校區　開學辧特別儀式

米津玄師曝「CoCo壹番屋咖哩世界第一」　主持人笑：會引起革命

TVBS民調／若大選重來　賴清德支持度暴漲到49%、柯文哲流失百萬小草

UNIQLO包包6大必買清單！肩背包、編織款好看百搭　百元價全入手

「開箱」一隻會打人的貓 鸚鵡秒關：我啥都沒看到

消費熱門新聞

中華職棒35年場均人數持續第一

必勝客開賣「屋馬燒肉比薩」！

長壽的秘訣在便利商店？！美食黃金一年夯賣2萬條

美式賣場夏日特展折扣深貨架搬空

25歲小鮮肉被當成中年阿伯！

麥當勞本周限定「6大優惠券」來了

肯德基最新「27種超殺優惠」要搶

全家吃早餐抽5萬！繳學費送姓名貼

八成國人忽略補鈣解決方法超簡單

SUBWAY「青花椒烤雞腿堡」回來了

7-11全新「水蜜桃思樂冰」！限3天買1送1

全家推出蠟筆小新「盲盒系餐盒」

暑假倒數　Global Mall祭「FUN電三大攻略」

全聯搶先開賣日本麝香葡萄！首波6千盒

更多熱門

相關新聞

不斷更新／《2024台灣米其林指南》摘星名單

不斷更新／《2024台灣米其林指南》摘星名單

《台灣米其林指南2024》發布會今（27日）下午2點在台北萬豪酒店舉行，公布明年加入評比城市，並陸續頒發特別獎、星級餐廳、綠星餐廳等獎項，大眾關注焦點除了星級餐廳能不能保持在榜單上，也對於哪些餐廳能夠初次摘星充滿好奇，而頤宮能不能七連霸三星餐廳也受到業界矚目。

台中東勢牛稼莊主廚許願台北花博奪牌

台中東勢牛稼莊主廚許願台北花博奪牌

Bosch、忠林摩托進軍二輪產品

Bosch、忠林摩托進軍二輪產品

台北18家「新入選餐廳」一次看

台北18家「新入選餐廳」一次看

北農米其林頂級烤肉組　激殺平民價

北農米其林頂級烤肉組　激殺平民價

關鍵字：

Ｍia C’bon米其林2024台灣米其林指南

讀者迴響

熱門新聞

恆春農會「櫛瓜價格」曝光！風向逆轉了

波特王：第2波網紅赴陸拍片！台百萬YTR遭點名

吃藏壽司「別桌跑來討空盤」 ！萬人驚：1盤20元賣他

驚爆！　蔡壁如涉申報假帳破百萬

謝凱蒂「出借千萬」血汗錢被坑！16％高利貸爆雷

國產車自製率新制這2款新車也中槍

藏壽司「不硬撐吃一堆」直接抽扭蛋！他手殘神展開

快訊／江蕙確定復出！「10月國慶晚會獻唱」

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

她常蹺課打工「苦讀微積分考98」　師問一句話竟當掉

正妹大胃王木下佑香「消失半年」認罹病

為什麼很多人「喜歡買休旅車？」　網曝原因

快訊／中和Lexus攔腰撞女騎士　她噴飛倒地送醫亡

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

「甲狀腺結節」5大特徵恐惡性！醫：30%人有卻不自知

更多

最夯影音

更多

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

噴槍多1孔充氣速度快1倍！　物理教授簡單演示秒懂原理

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面