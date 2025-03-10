全家「狠飽系列」暌違20年回歸！「加量1.5倍」義大利麵99元

▲全家鮮食「狠飽」系列睽違20年回歸。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全家便利商店「狠飽」系列，睽違20年回歸！首波推出加大1.5倍的「拿坡里義大利麵」百元有找，還有夜市必吃「黑胡椒雞排鐵板麵」復刻，即日起至3月18日搭配沙拉、蔬果、湯品等副餐優惠再省5元，超飽足高CP值，適合上班族、學生族省荷包。

全家近來新推多款鮮食，其中多年前上市的「狠飽」系列，如今睽違20年再度回歸，為資深消費者帶來回憶殺，主打份量充足、價格平實的高CP值。更攜手台北喜來登飯店米其林餐廳「辰園」，將粵菜融入鮮食商品，讓消費者以百元內的價格，也能輕鬆享受道地港式美味。

●狠飽系列回歸

「狠飽系列」首發新品「拿坡里義大利麵」售價99元，參考日本暢銷經典義大利麵，融合番茄酸甜與燻腸的鹹香，再以青椒點綴，帶出正宗日式洋食風味，並加量1.5倍，滿足大食量需求，後續也將陸續推出多款系列新品。

▲全家近來推出多款鮮食新品，主打高CP值百元有找。（圖／業者提供）

●麵食、鮮食新品



而喜歡創新麵食風味，還有夜市經典復刻的「黑胡椒雞排鐵板麵」售價89元，以經典黑胡椒奶油醬汁為基底，搭配Q彈鐵板麵條，還有整片荷包蛋、雞腿排，重現夜市鐵板麵元素，不用等到晚上，隨時想吃就能吃。

另外，uno pasta 推出「清炒剝皮辣椒雞義大利麵」售價99元，選用天使髮絲義大利麵，獨特麵體口感，搭配剝皮辣椒的微辣甘甜，結合雞肉的細膩口感，帶來中西合併的創新美味。

而健康志向推出新品「蛋蛋辛蔬麵沙拉」，則將麵條化為沙拉的食材之一，以香嫩荷包蛋、雞絲、爽口蔬菜與彈牙麵條為基底，搭配微辣辛香醬汁，層次豐富，適合喜愛清爽風味的消費者，售價79元。

▲全家殿堂聯名系列，攜手台北喜來登大飯店旗下米其林餐廳「辰園」，推出4款新品。（圖／業者提供）



●全家X辰園聯名粵式鮮食

全家此波殿堂聯名，特別攜手台北喜來登大飯店旗下米其林餐廳「辰園」合作，將招牌菜系作為鮮食開發方向，透過主廚監製的餐廳調味配方、專業調理工法，搭配鮮食製程技術，只需簡單加熱，即可還原星級餐廳美味。



主食新品包括「粵式油雞叉燒雙拼便當」售價99元，以油雞和叉燒為雙拼主菜，搭配港式叉燒醬、特製油蔥醬，佐以港式常見配菜，如炒清江菜及蒜炒高麗菜。其他還有「甕底蔭油臘味炒飯」售價99元、「粵式玫瑰油雞飯糰」售價45元、「西湖牛肉羹」售價62元。

即日起至3月18日，全家指定鮮食推出「主副配優惠」，購買一份主餐+一份副餐（沙拉、蔬果、湯品）省5元，加購兩樣副餐省10元。

★7-11鮮食新品

▲7-11近來再度聯名「台北晶華酒店」，推出3款頂級港式鮮食新品。（圖／業者提供）

7-ELEVEN 近來聯名「台北晶華酒店」合作，推出御飯糰天花板「醬皇鮑魚飯糰」，鮑魚經由雞豬骨高湯與蠔油細火蒸煮，是頂級粵菜代表；更特別與專業日本米食味鑑定士合作，使用在地種植的日本第一米大賞最高金賞獎「龍之瞳」夢幻米種，米飯粒粒Q彈甘甜，售價59元。

▲「碧玉鮮蝦餃」讓人彷彿置身港式茶樓。（圖／業者提供）

另一聯名新品「碧玉鮮蝦餃」，與晶華飯店主廚團隊合作推出，選用彈牙白蝦仁、在地後腿豬，搭配細切高麗菜，餡料鮮甜，調配黃金比例口感，讓人彷彿置身港式茶樓，售價55元。

冷凍餐盒則特別推出年輕族群喜愛的焗烤商品「牛肉丸焗烤飯」，微波加熱後如同餐廳現做，只要99元就能品嚐。

▼「牛肉丸焗烤飯」年輕族群最愛。（圖／業者提供）