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直攻莫斯科有望！　澤倫斯基：「海王星」射程成功提升至1000km

▲▼烏克蘭成功研發射程達1000公里的新型巡弋飛彈「海王星」（Neptune），可直攻俄羅斯首都莫斯科。（圖／翻攝自X）

▲烏克蘭成功研發射程達1000公里的新型巡弋飛彈「海王星」，擁有了可直攻莫斯科的能力。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭總統澤倫斯基宣布，烏方已成功將巡弋飛彈「海王星」（Neptune）的射程提升至1000公里，未來將有能力直攻俄羅斯首都莫斯科。這項突破性武器旨在加強烏克蘭的戰略打擊能力，並應對俄羅斯的持續威脅。外界推測，這款新型飛彈已被投入戰場上使用，還可能參與了對俄羅斯境內煉油廠等目標的襲擊。

綜合外媒報導，澤倫斯基強調，這項烏克蘭自主研發的突破性武器目前已通過測試，並在實戰中精準命中，象徵該國在飛彈技術領域取得重大進展。他向烏克蘭的研發人員、製造商及軍隊表示感謝，並承諾將持續強化國防能力。

儘管烏方未披露具體測試地點，但烏媒推測，「海王星」可能參與了烏軍上周對俄國重要燃料供應基地土普塞（Tuapse）煉油廠的襲擊。Telegram頻道Exilenova+聲稱，土普塞煉油廠遇襲後持續燃燒了36個小時，現場畫面顯示煉油廠遭遇嚴重破壞。此外，烏軍1月也被控使用「海王星」攻擊羅斯托夫（Rostov）的無人機倉庫，引發大規模爆炸。

「海王星」是烏克蘭射線設計局（Luch）所研發的新型飛彈。這款飛彈最初被設計為一種反艦飛彈，但在戰爭期間進行改造，可用於遠距離精確打擊地面目標。報導稱，「海王星」的射程是德國「金牛座」（Taurus）巡弋飛彈的2倍。

烏克蘭遠程飛彈能力的提升，可能改變戰場的態勢，並加劇俄羅斯對基輔的戒備。截至目前為止，俄羅斯當局尚未對「海王星」作出正式回應，但烏克蘭近來對俄羅斯境內軍事與能源設施的攻擊次數增加，顯示基輔正強化對俄羅斯後方的戰略打擊能力。

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