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寶林茶室中毒6死24傷首開庭　負責人願調解但不認罪！共犯也改口

▲▼北市寶林茶室食物中毒案釀6死24傷，負責人黎仿軒被檢方起訴求處4年以上徒刑，17日到台北地院首度出庭不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

▲北市寶林茶室食物中毒案釀6死24傷，負責人黎仿軒（中）被檢方起訴求處4年以上徒刑，17日到台北地院首度出庭不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

北市素食餐廳寶林茶室去年（2024年）爆發食物中毒事件，不幸造成消費者6死24傷，主因是店內粿條等食材保存不當、孳生劇毒的「邦克列酸」釀禍，茶室負責人黎仿軒與4名員工被起訴涉犯過失致死等罪嫌，台北地院今（17日）首度開庭審查，黎男等人均不認罪，法官諭知擇期再開庭。

本案被起訴的5名被告，包括寶林茶室實際負責人黎仿軒、店長王順德、廚師周日豪、越南籍代班廚師胡清富與越南籍女實習生阮氏明英，罪名包括《食品安全衛生管理法》、《刑法》過失致死、過失傷害等。

今開庭時，胡男沒出庭也沒委任律師到場，法院為他準備的越語翻譯沒派上用場，黎男4人均否認犯罪，法官詳細訊問4人有無調解意願、有無能力賠償，黎男表示有意願，且在台北市府的消費爭議調解程序中，已和2位受害人達成調解，但簽署保密協定，不公開調解內容。

▲▼北市寶林茶室食物中毒案釀6死24傷，店長王順德被檢方起訴求處適當刑度，17日到台北地院首度出庭不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

▲北市寶林茶室食物中毒案釀6死24傷，店長王順德被檢方起訴求處適當刑度，17日到台北地院首度出庭不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

黎男表示，目前是由寶林公司，和事發地點的百貨公司、經營美食街的公司，以及2家承保責任險的保險公司，共同和受害消費者調解中。

王男、周男和阮女都說有意願調解，但賠償能力有限，王男自稱「每月可以賠5、6千元吧」，周男和阮女均說須靠公司處理賠償，阮女目前仍在台灣就讀大學四年級，她透過翻譯與律師表示自己生活很困難。

今天庭訊屬於初步審查程序，法官僅了解被告們的答辯方向，因案情複雜，法官諭知將移由審理庭重新分案，屆時才進行調查物證、傳喚人證等程序，擇期再開庭。黎男等人開完庭均不回應媒體發問。

▲▼北市寶林茶室食物中毒案釀6死24傷，廚師周日豪被檢方起訴建請從重量刑，17日到台北地院首度出庭不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

▲北市寶林茶室食物中毒案釀6死24傷，廚師周日豪被檢方起訴建請從重量刑，17日到台北地院首度出庭不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

寶林茶室位於北市信義區1家百貨公司的店面，去年3月下旬陸續傳出消費者食物中毒就醫事件，其中6人住院搶救仍不治，另24人受傷，經衛生福利部協助化驗，檢方調查近1年，確認是「邦克列酸」造成死傷，原因是店內主要食材粿條拆封後，在常溫下隨意放置以致變質。

檢方今年（2025年）1月起訴本案，認定黎男未建立與落實食材管理制度，也沒盡責監督與教育訓練員工，輕忽食安、罔顧消費者權益，且犯後推諉卸責、未見悔意，具體求刑4年以上；胡男沒將散裝粿條冷藏冰存、疏於防範食材交叉汙染，過失情節重大、供詞避重就輕，被求處4年2月以上徒刑。

至於王男與周男同有疏忽，但已坦承部分過失，檢方建請量處王男適當刑度，周男供述仍有保留、應從重量刑，而阮女任職時間不長、到案坦承犯行，檢方認為她態度良好，求處適當刑度。

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