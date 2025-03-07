人夫新婚2年「偷吃嬌妻親姊」！愛巢變極樂砲房　手機收到她色照

▲男子與妻子結婚多年，結果第二年開始跟妻子的親姊發展出婚外情。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

台中市一名女子小美（化名）與丈夫結婚多年，原先以為婚姻幸福美滿，沒想到去年抓包丈夫出軌，且對象是自己的親姊小綺（化名），氣得她將姊姊告上法院，求償100萬元。台中地院審理後，判小綺須賠妹妹25萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小美與丈夫阿宏2019年3月間結婚，婚後育有一名子女，原先婚姻生活並沒有破綻，怎料2021年3月間，阿宏跟親姊姊小綺發展出不可告人的關係，在她的苗栗住所發生性行為，一家人的關係就此變調。

阿宏與小綺發生關係後，2人每個月至少會在住處或摩鐵發生1次性行為，彼此之間的對話變得曖昧，小綺也常常發送充滿性暗示的訊息、照片給阿宏。就連外出期間，小綺也絲毫不遮掩，會與阿宏做出親密的肢體動作，這段關係直到2023年10月中旬才結束。

▲男子與妻子結婚多年，結果第二年開始跟妻子的親姊發展出婚外情。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



2024年2月間，小美意外發現丈夫出軌，對象還是自己的親姊姊，讓她相當崩潰。小綺明明是自己的姊姊，卻做出這種悖倫、背棄親情的行為，讓她受到極大的痛苦，因此決定將小綺告上法院，求償100萬元。

台中地院衡量雙方的社會地位、經濟情況及各種條件後，認為100萬元過高，應該減為25萬元較為合適，最終判小綺須賠償妹妹25萬元，全案仍可上訴。