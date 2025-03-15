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人妻出軌武術教練「懷孕了」！尪傻傻養兒多年　一驗DNA滿頭綠

▲▼外遇。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲台南一名人妻出軌武術教練，每2、3天見面一次，且幾乎都會發生性行為，還懷了對方的孩子。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

記者柯振中／綜合報導

台南市一名人妻小如（化名）與前夫阿宏（化名）結婚多年，沒想到她竟婚內出軌，與杜姓武術教練發生婚外情，更懷了對方的孩子，讓不知情的阿宏幫忙撫養，氣得阿宏告上法院。台南地院法官審理後，判杜男須賠60萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小如2005年6月與阿宏結婚，婚後小如生了兩胎，阿宏也對孩子疼愛有加。不過，這段婚姻關係僅維持了13年左右，雙方2018年7月協議離婚。

儘管夫妻走向陌路，阿宏對孩子的愛仍舊沒有改變，時常帶2個小孩一起出去玩，互動上也相當不錯，不但會帶著孩子到動物園遊玩，還會讓孩子騎在他的肩膀上，父子之間感情深厚。

▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲台南一名人妻出軌武術教練，每2、3天見面一次，且幾乎都會發生性行為，還懷了對方的孩子。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

不過，早在婚姻關係存續期間，小如就已背叛阿宏。小如因為上課的關係，認識了已婚的杜姓武術教練，原先2人只是師徒，後來卻發展出情愫，2006年、2007年間開始交往，不但每2、3天見面一次，且幾乎每次都會發生性行為，直到2023年4月才分手。

後來小如撫養小孩，發現第二位小孩長得愈來愈像杜姓教練，但杜姓教練打死不承認。無奈之下，她只能告訴前夫阿宏，其實自己早就已經出軌，希望阿宏可以去做親子鑑定。

阿宏得知小如在結婚期間出軌，頓時大受打擊，前往醫院做了親子鑑定，發現孩子竟真的不是自己的，頓時感到晴天霹靂，也氣得將杜男一狀告上法院，求償100萬元精神撫慰金、67萬元撫養費。

台南地院審理後，審酌雙方的社會地位、經濟狀況，認為精神撫慰金60萬元尚屬適當，超出的部分無理由，因此判杜男須賠60萬元，全案仍可上訴。

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