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負責的男人被綠了！女友懷孕「不聽母勸」秒結婚　養孩2年不是他的

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲桃園男子娶了懷孕女友，2年多後才知道小孩是前男友的。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園一名男子阿祥(化名)剛從勒戒所出來，就到台中激戰直播主女友美美(化名)，沒多久竟發現美美懷孕了，隔月立即和她登記結婚，直到2年多後，美美又離家出走和其他男人來往親密，並把小孩帶走，阿祥才得知小孩根本不是他的親骨肉，怒將美美告上法院，要求退還扶養費，求償共2百多萬。桃園地院審理，判美美應退還阿祥4萬7629元扶養費，並賠償20萬精神撫慰金。

阿祥主張，他因美美懷孕，和她於2021年2月27日結婚，並在同年生下小孩，平常他從事物流工作，美美則擔任直播主，收入不穩定，小孩大部分由他母親照顧。2023年8月30日美美突然離家出走，過了2個多月又找藉口回家把小孩接走，他也發現美美離家後就和男友人來往親密，經常單獨外出、深夜同遊，已侵害他配偶權，提告向美美求償40萬。另外，美美直到2024年3月，才告知小孩不是他親骨肉，他因而身心大受打擊，再向美美求償精神撫慰金100萬，並退還他撫養費約60餘萬元。

庭審時，美美表示，夫妻感情早在知道阿祥不是小孩生父前就有裂痕，阿祥也沒有舉證她有故意隱瞞這件事，且兩人婚後同居共財，共同撫養小孩，所以阿祥頂多負擔了「2分之1」扶養義務，還要扣除市府每月發的育兒津貼5千元。

阿祥母親則證稱，當時她都還沒看過美美，兒子就來電表示美美懷孕了，堅持要跟她結婚，並在當月自行公證。她詢問阿祥是否確定小孩是他的，阿祥說「美美不會騙我」，然而阿祥當時剛從勒戒所出來才沒多久，她質疑「有可能嗎」，阿祥卻說他1月份勒戒出來時，有下台中和美美在一起，小孩應是他的。

阿祥母親說，她再詢問美美懷孕幾個月，阿祥只說「剛懷孕」，小孩出生後，她問兩人小孩血型是什麼，夫妻倆都說不知道，直到美美離家把小孩帶走，她打電話要人，美美才說「小孩不是阿祥的，為何要送回去」。

美美也自承，懷孕前她和前男友有聯絡，但懷孕時和阿祥在一起，所以自然覺得小孩是阿祥的，後來調解時發現雙方血型無法生出小孩的血型，才去驗DNA。她確實因為懷孕才和阿祥結婚，但因為小孩在肚子裡，她也不知道是誰的。

法官認為，阿祥從事物流業，年收約4、50萬元，美美目前從事餐飲業，月收約3萬元，雙方經濟能力差不多，小美也並非沒有照顧小孩，再依桃園區平均每人每月消費支出等計算，判定小孩扶養費每月約1萬5千元，過去兩人各支出一半，最後計算出美美應返還代墊扶養費共20萬2629元，扣除每月育兒津貼後，還要還阿祥4萬7629元。

法官指出，美美在受胎期間同時和前男友、阿祥交往聯繫，懷孕時就應該釐清小孩是誰的，也難以推託自己完全不知道與誰受胎，卻逕自告知阿祥是他的，導致阿祥和她結婚，對小孩付出2年多的關愛，知道真相後的痛苦，並不亞於喪失子女的父母，判美美要再賠20萬精神撫慰金，可上訴。

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