前女友傳訊人夫「想衝撞我嗎」　新婚妻驚見鹹濕對話崩潰

▲前女友得知男方新婚，互傳鹹濕訊息，讓新婚妻子目睹對話崩潰...（示意圖／pakutaso）

記者柯沛辰／綜合報導

台南一名丁姓女子明知前男友步入婚姻，仍在男方新婚當月傳送薄紗清涼照，並傳訊「想要了嗎」、「很想直接後面衝撞我嗎」等語。新婚妻子發現後，氣得一狀告上法院，一審敗訴，但台南高分院近日二審改判丁女敗訴，須賠償30萬元，全案定讞。

根據判決書，吳姓男子與文姓女子2022年4月1日結婚，當時文女已懷有身孕，不料她6月翻看丈夫手機，竟驚見老公與丁姓前女友互傳鹹濕訊息、私密照，氣得她翻拍Line對話，並在生下一子後，於2023年12月與男方離婚，對二人提出告訴，求償100萬精神撫慰金。

翻拍的Line對話顯示，吳男和丁姓前女友2022年4月25日討論私密處除毛，期間女方傳訊「那你來幫我刮」、「來啊出來啊、「怕你暈船」、「打炮」、「抱歉太騷了」、「想直接後面衝撞我嗎」，之後又傳身著薄紗、裸露下體照片，並問「想回味被我吃ＯＯ嗎」、「在那邊抽搐～」、「想ＯＯ了嗎」、「想要了嗎？」男方則回應「想」。

同年4月28日凌晨，丁女傳訊「我明天跟我老公在一起，你不要密我唷～～要乖乖的想我」。同年6月13日深夜，丁女又問男方「你老婆知道我是誰吧？」、「她不會怎樣？」、「她會吃醋吧」、「畢竟我比較騷～」，男方則回覆「她不會怎樣」、「我偷回」。

文姓正宮氣憤表示，她快生產時發現兩人有在傳訊，也知道丁女是丈夫前女友，但當她詢問丈夫，對方只說是「互相分享A片內容那種感覺而已」、「不是什麼事情」，直到後來實際看到兩人對話內容，一氣之下便將對話全部截圖。

對此，丁女辯稱，當時她把電腦借給別人使用，雖然這是她的ID，但懷疑是被不明人士盜用，因為她沒跟吳男說過這些話。法院一審認為原告舉證不足，但台南高分院認定，丁女對電腦遭盜用一事未提出任何證明，憑空所辯，顯非事實，尚不足採信。

台南高分院認為，丁女明知吳男為有配偶之人，竟於原告懷孕至生產後不久期間，有男女朋友間親密、互相挑逗、性邀約之對話，並互傳裸露下體之照片予對方觀看，依一般社會通念，顯已逾越正常男女交往應有之分際，侵害原告婚姻及家庭生活之圓滿安全及幸福、婚姻關係存續中基於配偶關係之身分法益，且情節重大，加上原告事發後曾於2023年3月21日、同年月28日因適應障礙症至精神科就診，並於同年12月19日離婚，足認2人上開共同侵權行為，對原告造成精神上痛苦非輕，近日判2人應連帶賠償精神慰撫金30萬元。