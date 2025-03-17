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超顧家公公「爆出私生子」已經讀國中！小三討錢：不信去驗DNA

▲桃園市陳姓女子與人夫外遇，在摩鐵發生6次性行為導致受孕產下1子，人夫交由元配照顧私生子，元配怒而提告。（示意圖／視覺中國CFP）

▲公公年輕酒後亂性，如今小三帶著孩子上門討錢。（示意圖／視覺中國CFP）

網搜小組／劉維榛報導

「正直又顧家的公公，居然被發現有私生子！」一名女網友透露，一名阿姨帶著國中男孩上門，直說是公公的孩子，還要求家裡負擔學費，甚至嗆聲「不信去驗DNA！」導致婆婆每天鬱鬱寡歡，讓原PO夫妻倆不知該如何安慰。文章曝光後，網友嘆氣直言「建議先諮詢律師」。

一名女網友在Dcard表示，某天忽然有一位阿姨來按門鈴，還帶著一名國中男孩上門，只見婆婆站在門口許久，當時原PO沒想太多，以為是親戚或友人來話家常。在那之後的幾天，原PO感受到婆婆心情低落，於是她主動關心狀況，沒想到「平常看似正直又顧家的公公...居然有私生子！」

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婆婆愁眉苦臉說道，公公年輕時曾被她抓包喝醉後跟這名阿姨去開房間，當時還在樓下聽到兩人講話，她當場發飆，公公則發誓不會再犯，甚至當著她的面跟對方撇清關係。多年過去，對方卻突然帶著小孩上門，讓婆婆無法接受。

更讓人傻眼的是，阿姨不僅強調孩子就是公公的，還嗆聲「不信去驗DNA啊！」語氣篤定，接著要求孩子的高中、大學學費都要公婆負責，背後意思就是不想養這個小孩了。

目前公公已得知狀況，但沒有進一步的解決方法，這讓原PO夫妻倆非常心疼婆婆的處境，也不知如何安慰她，「婆婆現在每天完全提不起精神，電視劇也不追了。」

底下網友熱議，「先去親子鑒定看是不是真的，再處理後面的問題」、「鑑定了如果真的是公公的小孩，未來遺產或家裡可能會有天翻地覆的改變，當然拖著也有可能造成對方一直來鬧，建議可以先諮詢律師」、「可憐的孩子，被當作皮球」、「我親戚也有類似的事，老夫妻鬧離婚，男的跟小三跑了，後來驗出來不是親生的」、「要注意婆婆的狀況，真的不行要帶去諮商，不過有時間有金錢，建議直接帶出國玩，出去看看世界真的心靈會開闊很多」。

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