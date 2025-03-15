獨／身心調適假擬擴大到國中　教育部3點評估：考量家長工作型態

▲教育部表示，身心調適假將評估漸進延伸到國中的可行性及相關配套措施。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部已正式在高中增列身心調適假及生理假。不過，立委黃捷質疑，學生請假卻遭到學校刁難，例如請生理假事後補考，成績被打7折起跳，同時沒有全勤獎，要求教育部承諾改進。教育部表示，請假後成績採計及登錄屬於學校自主，若校方有「扣全勤」或「不給補考」，國教署可協助瞭解輔導，而身心調適假將評估漸進延伸到國中的可行性及相關配套措施。

為符合社會各界需求，教育部從去年8月1日起，在「高級中等學校學生學習評量辦法」的學生請假類別中，增列「身心調適假」及「生理假」。但立委黃捷指出，接獲不少學生反映，學生在請假卻遭到學校刁難，例如有些學校將生理假放在病假類型，學生請生理假會扣到病假額度，有的學校請生理假就沒有全勤，或請生理假事後要補考，成績被老師打7折起跳。

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黃捷進一步表示，上述狀況導致不少學生不敢請生理假，「但身心不適是學生的錯嗎？請生理假是學生的錯嗎？」顯示教育部在保護學生上課權益的掌握度太低，希望教育部可以承諾底限，包括「請生理假不可以影響學生全勤、不影響學生考試權益，請假流程應該隱私且友善」等3原則。

國教署副署長許麗娟表示，高中已經明訂生理假，國民中小學部分，縣市政府會納入各自訂立的規定，學校若同意請生理假，應該就不會影響其成績，補評量時要以實得分數計算。高中則是各校自主，是否會影響全勤，會再跟各縣市政府討論。

教育部進一步表示，高中的生理假請假規定，由學校定之，學生在定期學業成績評量時，經學校核准給假者，學校得審酌學生請假事由後，准予補行考試或採其他方式評量。其評量方式、成績採計及登錄，由學校定之。國教署在去年4月曾召開會議，討論後決定維持現行作法，學校若有「扣全勤」或「不給補考」狀況，國教署可協助瞭解及輔導。

在「身心調適假」部分，教育部表示，國教署已邀集曾試辦學校及專家學者組成諮詢輔導小組，針對113學年度第1學期高級中等學校辦理經驗，邀集地方政府、學校、教師團體、家長團體及兒少代表等，共同研議滾動研修注意事項，以利學校落實執行。

至於「身心調適假」未來是否延伸到中小學，教育部指出，向下延伸尚需考量國民中學教育階段學生身心發展、家長工作型態，與其對學生人身安全顧慮，國教署將就高中辦理經驗及成效，與各地方政府、學校、教師及家長團體代表等充分溝通，凝聚共識，評估漸進延伸到國中可行性及相關配套措施。