男友媽嘴太毒！關心一句話「能順利出生？」　孕婦爆氣開戰

▲一名女子懷孕後，每次做完產檢都被男友媽媽關心，但對方說的話都像是在詛咒腹中胎兒，讓她超傻眼。（示意圖／Pixabay）

文／CTWANT

關心變詛咒！最近有一名女子在網上抒發心情，她懷孕後每次做產檢，男友的媽媽都很關心，卻脫口說出像是詛咒胎兒的話，例如懷疑寶寶是不是過動兒、能不能順利出生之類，讓她忍無可忍回嗆，坦言自己聽完感覺很差；許多網友也認為男友媽不留口德很過分，提醒她考慮清楚是否要嫁給男友，否則將來少這種情形會很常見。

7日一名女子匿名在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，她提到自己與男朋友有了愛的結晶，懷孕後她每次做完產檢，男友媽都會傳訊息來關心，但內容都讓她懷疑在詛咒腹中胎兒；女子只是說照超音波時寶寶一直動，男友媽就問「過動兒喔」；在4個月產檢時，檢查出胎兒性別，女子想要準備嬰兒用品，男友媽卻說，「能不能順利出生還不知道」要她不用這麽早準備。

[廣告]請繼續往下閱讀...

女子的胎兒被男友媽說是過動兒已經不計較，如今聽到對方說胎兒不確定能順利出生，讓她忍無可忍，直接對男友媽說，「阿姨請妳搞清楚！寶寶照超音波會動是正常的好嗎？不代表過動兒欸！我也不知道妳這句話（能不能順利出生）的意思怎樣，妳可能沒有那個意思，我聽下來感覺不是很好欸」。

她接著向男友媽表示，「妳為人父母，說自己的孫子過動兒，像話嗎？長輩請妳要有長輩的樣子，照妳的話這樣說，我也可以這樣說，妳才過動兒勒，妳全家都過動兒，但我也沒有那個意思，我相信妳懂！」女子受夠了男友媽沒知識、講話要難聽，直接攤牌，不過她沒有透露反擊的後續。

貼文一出，網友都力挺女子說出心裡話，也紛紛批男友媽講話太不禮貌，「過動我還可以接受，應該沒有壞意，但是能不能生的下來就太惡毒了。我就跟她開幹」、「口德不好就惦惦，閉嘴不要講話，這種人讓人非常討厭」、「真的要留點口德，怎麽說也是自己的孫」、「最好不要結婚，不要跟這種媽媽有關係」。

延伸閱讀

▸ 遭董座砍死！雲云技術長妻嘆「老公長期抱怨公司」：經常焦慮失眠

▸ 雲云科技董事長疑不滿科技長離職爭執不斷 持刀殺死人！警到場畫面流出

▸ 原始連結