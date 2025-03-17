評／反罷免到大公投論述貧瘠　朱立倫還理不清國民黨戰略？

▲朱立倫率藍委穿白衣推公投。（圖／記者屠惠剛攝）

文／記者鄭佩玟

罷綠第一階段連署至今掛蛋，面對綠營攻勢，國民黨應對策顯得左支右絀，國民黨主席朱立倫雖人在其位，卻似乎無能謀其政，好不容易今（17日）於立法院議場前率一眾藍委宣示啟動兩項公投反制罷免，但令人不解的是，既然是正式啟動公投記者會，朱理應向選民說清楚講明白，但竟然不接受媒體聯訪提問，此舉除了顯示朱立倫怯於溝通，更讓人質疑是否還沒有準備好、論述貧瘠。

受強烈大陸冷氣團影響，上午9時議場前只有13度的低溫，朱立倫一破天荒一早率領藍委們於立法院議場前召開記者會，宣布將提出反戒嚴、反廢死公投提案，希望由公投結合反罷免，催出藍營支持者和中間選民的投票，挺過大罷免這一關。

朱立倫洋洋灑灑說了一串，言必稱要利用「公投」實現「更大的民主」、保護台灣的民主，提出反廢死、反戒嚴的訴求，希望全民能一同站出來，表達他們的意志。只是，最後被問到是否針對多名藍委遭進行罷免，所以提出公投來反制、基層質疑黨中央無作為等問題，朱立倫卻不願正面回應媒體，低調表示「尊重黨團」後，逕自快速離去，留下一眾在寒風中苦等、苦追的記者。

國民黨區域立委早已人人自危，但今天大罷免之所以如星星之火般燎原，就是民進黨的宣傳奏效，先以多次覆議為引信，再以藍白亂刪凍總預算為火頭，賴清德總統國安會議大登場後，就以「抗中保台」拉大戰線。相較之下，國民黨卻始終處於防守的被動狀態，戰略不斷更動，一下子反惡罷，一下子又以罷制罷，結果罷綠委一個提議都還未過；才剛喊出要專注推動民生法案，現在卻變成要公投。朱立倫身為主帥，反罷免戰略打到基層人心惶惶，憂心國民黨遲早泡沫化。好不容易直到今日，朱立倫終於召開記者會展現藍營大團結，卻又錯失與媒體好好論述對話的機會，一付高高在上，全然不接地氣。

藍營面對大罷免沒有人是局外人，包括朱立倫在內，大家都在同一艘船上，若船沈了，朱立倫還能有政治未來嗎？罷免案第3階段投票最快7月中下旬即會展開，而國民黨主席改選期程雖尚未出爐，但黨內普遍認為是在9月以後，這段期間不光是藍委的政治生命保衛戰，更是朱立倫尋求黨主席連任的關鍵期，面對大罷免步步進逼，藍營內部猶如壓力鍋，瀕臨爆發臨界點，已經被人戲稱是「爛泥扶不上牆」的國民黨，若連黨主席、地方諸侯都還在為個人政治前途算計，黨中央又如此擺爛無策，也難怪會遭民進黨團總召柯建銘狠酸，「國民黨宣示公投的記者會是在和自己做告別式，全部穿白色。」