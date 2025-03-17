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電價下月擬平均漲6%　趙少康示警：若「大罷免成功」日子更難過

▲▼趙少康批評民進黨執政萬物皆漲。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

▲趙少康批評民進黨執政萬物皆漲。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

記者郭運興／台北報導

經濟部將於3月底前召開電價審議委員會，預估4月電價平均漲幅約落在6％，其中，用電330度以下的住宅及小商家預計也將調漲，約有逾千萬用戶恐受到影響。對此，前中廣董事長趙少康今（17日）表示，你／妳的日子過得好嗎？下個月開始，電價又要漲了，計算這4年調漲總幅度已經超過40%，誰的薪水有漲這麼多？民進黨錯誤能源政策，讓全民受苦，若「大罷免」計畫成功，大家的日子將會更難過。

趙少康表示，下個月開始，電價又要漲了，這次，民進黨政府再也頂不住了，表明因為工業用電漲很多次了，所以這次會直接調漲「民生電價」，漲幅在11%到33%，大家的日子要更難過了。

趙少康表示，漲電價不只是漲電價，因為會讓百工百業成本上升，給了萬物漲價的理由，一個家庭會被剝無數層皮，對有錢人不至於造成衝擊，對本來生活就很困難的基層民眾來說，卻是雪上加霜的打擊。

趙少康指出，國內電價在2022年、2023年各漲了1次，去年漲了2次，加上下個月還要再漲。4年來，工業用電漲了5次、民生漲4次。計算這幾次調漲的總幅度已經超過40%，誰的薪水有漲這麼多？

趙少康認為，民進黨鐵了心推廢核，只好大量依靠天然氣跟燃煤發電，發電成本本來就比核電貴，他們死不承認罪魁禍首就是錯誤的能源政策，永遠說是因為「國際燃料價格上漲」。

趙少康直言，問題是，就是因為台灣沒有自產能源，不用核能的結果，必須大量進口燃煤、燃氣，所以才會受國際燃料價格波動影響，歸根究柢，還是因為民進黨錯誤的能源政策，讓全民受苦。

接著，趙少康提到，2012年民進黨鎖定馬英九的「油電雙漲」進攻，製造人民對國民黨的仇恨值，如今不只油電，水價調漲方案最快這個月底定案，一般公路客運今年下半年也會提出漲價方案，更早之前，台鐵票價平均漲26.8%，去年下半年起，國道客運運價平均漲6%。

趙少康說，蔡英文曾經承諾即使廢核，也不會漲電價，後來又說只漲大用電戶，不會漲民生電價，現在連民生用電都要漲了，這波電價漲完，勢必又會帶動其他產業喊漲。

最後，趙少康強調，因為民進黨擇惡固執，不顧國際復核趨勢，只好從庶民口袋拿錢，民進黨立委席次沒過半都這麼鴨霸了，如果讓他們的「大罷免」計畫成功，大家的日子會更難過。

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