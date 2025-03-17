　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍推反廢死、反戒嚴公投　民進黨團：一騙再騙、自掘墳墓

▲▼民進黨團召開 國民黨一騙再騙 絕對滅頂 記者會 柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團召開 國民黨一騙再騙 絕對滅頂 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨主席朱立倫17日上午與黨籍立委於立法院議場前宣示推動「反戒嚴」及「反廢死」公投。對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘立即舉行記者會批評，國民黨一騙再騙，自掘墳墓，絕對滅頂。

柯建銘說，朱立倫以黨主席身分，在議場前開記者會，這是立法院史上第一次，民進黨要表示嚴正抗議，而且談的內容都是在騙人，台灣人民眼睛是雪亮的，國民黨是在自掘墳墓，立法院議場是嚴肅的民主堡壘，要這樣請回自己的中央黨部或是黨團。

柯建銘指出，有關「反戒嚴」，總統賴清德跟行政院長卓榮泰都講得很清楚，只有軍人犯法才回到軍事法庭，而不管戒嚴與否，都有軍事審判法，國民黨卻還再騙，賴清德一再強調台灣不可能戒嚴，台灣是世界上戒嚴時間最久的國家，怎麼會走回頭路？根本是國民黨想戒嚴卻污衊賴清德。

柯建銘對國民黨提出的「反廢死」公投也同樣質疑，指出憲法法庭早已確認死刑合憲，且今年已經執行了死刑，國民黨拋反廢死議題是對憲法判決的無視，這樣的操作非常可惡，國民黨說反廢死就是在拗。

另外，針對國民黨有意公投反制罷免，柯建銘也表示，二階連署完成的時候，7月15日就會開始投票，8月初就會結束，跟不上法定公投日8月23日，藍白早已要下課，這兩黨應該就地解散，向國人謝罪，放下屠刀，立地成佛。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 1 2994 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／比特犬2度開窗咬騎士　飼主移送動保處開罰
64萬YTR圓夢「宣布新身份」！　跨界電視主持憂：身材不夠好
獨／比特犬開窗！騎士遭緊咬拖行26秒　傷勢曝光
快訊／台中警局長道歉：對處理員警調查懲處
快訊／南韓直升機降落時遭「衝撞」！　整架焚毀
房貸授信額度成數均下滑　「準新青安族」喊：拿不到寬限期

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠喊砍總預算害公費生無法留學　國民黨團打臉：一毛未刪

綠轟藍公投綁罷免「白忙一場」　柯建銘預言：7／15就會投罷免票

評／反罷免到大公投論述貧瘠　朱立倫還理不清國民黨戰略？

民進黨新聞稿稱「黃說宣講都人頭」　黃國昌嗆：假訊息、一條龍抹黑

藍推反廢死、反戒嚴公投　民進黨團：一騙再騙、自掘墳墓

桃園學校遭爆隔宿露營穿「解放軍迷彩服」　綠議員轟：敵我意識不足

快訊／ 陸方公布台灣資通電軍4人個資　軍方：擷取網路圖片指鹿為馬

世壯運前2個月拔體育局長！綠批陣前換將　蔣萬安：一定會努力舉辦

黃國昌稱民進黨宣講皆人頭　民進黨反擊：你才是傅崐萁的人頭

罷免連署不得使用簡體字？　中選會破解三大謠言

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

大S下葬當天...范瑋琪台上哭紅雙眼

#台中 #誠品480 報警抓國小女童！5員警到場畫面曝光

#台中 違停猴嗆警「2486」　帥警高EQ微笑繼續開單

大S.大炳在天上相聚了　小炳哽咽:很想念她

【迪士尼拍照被插隊】見提醒無效他毫不客氣跳舞反擊

薛凱琪演唱會泣不成聲！哽咽唱方大同作曲的歌

李明依呼籲重罰黃子佼　同情孟耿如：給她們生存空間

【阿嬤ㄟ配方】以為煮的是紅豆湯一撈...竟出現控肉！

戚薇被問三胎：生不動了！　開心和李承鉉逛情趣用品 #星光雲REELS

綠喊砍總預算害公費生無法留學　國民黨團打臉：一毛未刪

綠轟藍公投綁罷免「白忙一場」　柯建銘預言：7／15就會投罷免票

評／反罷免到大公投論述貧瘠　朱立倫還理不清國民黨戰略？

民進黨新聞稿稱「黃說宣講都人頭」　黃國昌嗆：假訊息、一條龍抹黑

藍推反廢死、反戒嚴公投　民進黨團：一騙再騙、自掘墳墓

桃園學校遭爆隔宿露營穿「解放軍迷彩服」　綠議員轟：敵我意識不足

快訊／ 陸方公布台灣資通電軍4人個資　軍方：擷取網路圖片指鹿為馬

世壯運前2個月拔體育局長！綠批陣前換將　蔣萬安：一定會努力舉辦

黃國昌稱民進黨宣講皆人頭　民進黨反擊：你才是傅崐萁的人頭

罷免連署不得使用簡體字？　中選會破解三大謠言

凌空飛越大嶼山！香港昂坪360透明纜車全攻略＋一日遊景點懶人包

耶魯精神醫學教授評金賽綸事件！嘆「有如魷魚遊戲」：把她逼到懸崖邊

國際運動及健身展下週登場　國際論壇、台灣大力士競賽受關注

大票人上吐下瀉！醫急勸「大便時別滑手機」　網抖：完蛋了

超收5000多億不願拿錢救災民　台南藍軍嗆民進黨救災缺工

張學友抱病廣州登台復唱！　「拿手帕不時擦鼻水」向歌迷道歉

楊祐寧妻Melinda品牌nomel推超燒服飾支線！橘標長褲、格紋化妝包必收

花蓮婦中風左側癱！口水失控還漏尿　中西合療3個月恢復正常

中國發展高層論壇下週登場　習近平擬見高通等跨國企業CEO

又抓到了　屏東監理站查檢驗員揪出偽造車牌

戚薇被問三胎：生不動了！　開心和李承鉉逛情趣用品 #星光雲REELS

政治熱門新聞

快訊／ 陸方公布台灣資通電軍4人個資　軍方回應了

狠嗆「武統台灣」　陸配亞亞遭限期離境哀嚎：內心無比害怕

賴清德定義中國為敵對勢力改變現狀？　總統府：我非升高情勢一方

南非偷改我國代表處名稱！　外交部：林佳龍第一時間指示表達抗議

稱大罷免是惡的循環！謝長廷：浪費社會資源

國定假日法制化藍拚恢復七天假　劉世芳表態：不希望倉促立法

青鳥PO排隊連署照超嗨　入鏡者傻：在排垃圾車

喊話在金門設解放軍紀念碑　823砲戰指揮官胡璉孫女：兩岸一家親

台灣民意基金會民調／大罷免57.9%不贊成　42.6%可能投入二階連署

綠轟藍公投綁罷免「白忙一場」　柯建銘預言：7/15就會投罷免票

打麻將不能喊「五筒」　翁曉玲：可能依軍法處置

鳳山跑3校馬拉松獎座竟是「中共95式突擊步槍」　許智傑道歉：立即回收

桃園學校遭爆隔宿露營穿「解放軍迷彩服」　綠議員轟：敵我意識不足

快訊／蔣市府人事大異動

更多熱門

相關新聞

桃園學校遭爆隔宿露營穿「解放軍迷彩服」　綠議員轟：敵我意識不足

桃園學校遭爆隔宿露營穿「解放軍迷彩服」　綠議員轟：敵我意識不足

位於桃園市的永豐高中，今（17日）爆出公民訓練課程時，學生們不僅穿著中國解放軍的迷彩服，甚至用中國少年先鋒隊的手勢敬禮，引起輿論譁然。對此，民進黨桃園市議員魏筠表示，這是哪一國的公民訓練？這種敵我意識不足的狀況，恐怕不是單一個案，她嚴正要求加強全民國防教育，教育局應落實督導責任。前議員王浩宇也表示，桃園市教育局，加油好嗎？永豐高中校長，這是怎麼一回事？這件事也太離譜了吧！

黃國昌稱民進黨宣講皆人頭　民進黨反擊：你才是傅崐萁的人頭

黃國昌稱民進黨宣講皆人頭　民進黨反擊：你才是傅崐萁的人頭

賴清德因應國安危機關鍵一步！　「恢復軍審」真正挑戰在後面

賴清德因應國安危機關鍵一步！　「恢復軍審」真正挑戰在後面

想要兩岸戰爭？　羅智強要台灣人出來公投

想要兩岸戰爭？　羅智強要台灣人出來公投

吳宗憲挺反廢死公投　別讓政府保障殺人犯

吳宗憲挺反廢死公投　別讓政府保障殺人犯

關鍵字：

政治國民黨民進黨公投批評

讀者迴響

熱門新聞

獨／北市比特犬「自開車窗」撲咬騎士　11天前才闖禍

陸公布台4大網軍頭目長相、身分證字號全曝光

六月喜宣布「49歲生日再嫁」！二婚李易被套牢

女被狗騎求救「會懷孕嗎？」　內行揭內幕

金秀賢金賽綸私密照再＋1！「15歲熱戀模樣曝光」

即／誠品480烏龍竊案　盧秀燕：書店誣賴民眾將究責

快訊／台中爸「一打二」　3歲男童獨留浴室溺斃

15歲金賽綸交往金秀賢才2個月「被強行成熟」！

遊長灘島　23歲女子「全身赤裸」棄屍教堂

快訊／ 陸方公布台灣資通電軍4人個資　軍方回應了

網傳金秀賢「沒穿褲照」無碼版　真實性待確認

出國買山寨要抓了！估6月起取消小額免罰

Andy舊片一幕　律師：家寧尷尬表情說明一切

直擊玄彬現身大安區！「2個月來台2次都去報到」

台中3歲童溺斃今相驗釐死因　爸眼布血絲悲痛現身

更多

最夯影音

更多

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

大S下葬當天...范瑋琪台上哭紅雙眼

#台中 #誠品480 報警抓國小女童！5員警到場畫面曝光

#台中 違停猴嗆警「2486」　帥警高EQ微笑繼續開單

大S.大炳在天上相聚了　小炳哽咽:很想念她

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面