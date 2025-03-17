藍推反廢死、反戒嚴公投　民進黨團：一騙再騙、自掘墳墓

▲民進黨團召開 國民黨一騙再騙 絕對滅頂 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨主席朱立倫17日上午與黨籍立委於立法院議場前宣示推動「反戒嚴」及「反廢死」公投。對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘立即舉行記者會批評，國民黨一騙再騙，自掘墳墓，絕對滅頂。

柯建銘說，朱立倫以黨主席身分，在議場前開記者會，這是立法院史上第一次，民進黨要表示嚴正抗議，而且談的內容都是在騙人，台灣人民眼睛是雪亮的，國民黨是在自掘墳墓，立法院議場是嚴肅的民主堡壘，要這樣請回自己的中央黨部或是黨團。

柯建銘指出，有關「反戒嚴」，總統賴清德跟行政院長卓榮泰都講得很清楚，只有軍人犯法才回到軍事法庭，而不管戒嚴與否，都有軍事審判法，國民黨卻還再騙，賴清德一再強調台灣不可能戒嚴，台灣是世界上戒嚴時間最久的國家，怎麼會走回頭路？根本是國民黨想戒嚴卻污衊賴清德。

柯建銘對國民黨提出的「反廢死」公投也同樣質疑，指出憲法法庭早已確認死刑合憲，且今年已經執行了死刑，國民黨拋反廢死議題是對憲法判決的無視，這樣的操作非常可惡，國民黨說反廢死就是在拗。

另外，針對國民黨有意公投反制罷免，柯建銘也表示，二階連署完成的時候，7月15日就會開始投票，8月初就會結束，跟不上法定公投日8月23日，藍白早已要下課，這兩黨應該就地解散，向國人謝罪，放下屠刀，立地成佛。