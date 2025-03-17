反戒嚴公投問「台灣人想要兩岸戰爭？」　羅智強要全民自己決定

記者鄭佩玟／台北報導

全台掀大罷免潮，數十位國民黨立委通過罷免連署第一階段，國民黨主席朱立倫及多位黨籍立委今（17日）於立法院議場前宣布，將啟動「反廢死、反戒嚴」公投。國民黨團副書記長羅智強表示，賴清德總統說過，民主的紛爭要用更大的民主來解決，「那我們就送賴清德更大的民主！」讓台灣人民自己決定自己的命運，要不要成為下一個烏克蘭？要不要開啟兩岸的戰爭時代？要不要讓賴清德獨掌權力、開始戒嚴？全部交給民眾公決！

▲國民黨立委羅智強。（圖／記者屠惠剛攝）

羅智強說，台灣不要戰爭，人民不要戒嚴，台灣不當烏克蘭，國民黨提出為人民喉舌的反戒嚴、反戰爭公投，目的很簡單，賴總統曾經說過，民主的紛爭要用更大的民主來解決，賴總統在國安會議中直接定位對岸是境外敵對勢力，全台灣人民陷入戰爭的恐懼，而他的國安17點條條框框都是在揭示著準戒嚴的狀態。

羅智強指出，面對如此重大的安全議題、民主問題，國民黨認為就用賴總統說的，更大的民主來決定，國民黨團將提出反戒嚴公投，讓賴清德定位的兩岸是境外敵對關係、賴清德定位的國安十七點條條框框限制人民權利這件事交付人民公決，如果賴清德這麼愛戒嚴、這麼愛戰爭、這麼想學尹錫悅，國民黨也願意提供賴總統一個讓人民決定的機會，等到立法院提出的公投，如果人民今天真的認同賴清德，鼓動戰爭乃至於推動戒嚴的雄心壯志或野心，相關的立法工作當然就可以進行。

羅智強強調，過去這段時間，立法院秉持多數民意所通過的每一項法律，民進黨只要不高興就說毀憲亂政，所以民進黨就說我不服人民選出的立委多數民意，賴清德說我要用更大的民主來解決，「好，沒問題，賴清德我們就送給你更大的民主！」讓台灣人民自己決定自己的命運，要不要成為下一個烏克蘭？要不要開啟兩岸的戰爭時代？要不要讓賴清德獨掌權力、開始戒嚴？全部交給民眾公決！