　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南佳里民宅炊事不慎險釀災！　謹記「人離火熄」安裝住警器

▲台南市佳里區一處透天厝發生火警且有延燒之虞，民眾出門未將火源關閉，所幸有安裝火災警報器，鄰居聽聞警報聲響協助報案，警消迅速關閉火源協助排煙，無人受傷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市佳里區一處透天厝發生火警且有延燒之虞，民眾出門未將火源關閉，所幸有安裝火災警報器，鄰居聽聞警報聲響協助報案，警消迅速關閉火源協助排煙，無人受傷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第三大隊佳里分隊於16日下午4時1分許接獲救指中心通報，位於佳里區安西里附近一處透天厝發生火警且有延燒之虞，消防局接獲報案後，立即出動佳里、將軍、西港、七股、學甲分隊11車18人前往灌救，現場為炊事不慎，出門未將火源關閉，所幸有安裝火災警報器，鄰居聽聞警報聲響協助報案，警消迅速關閉火源協助排煙，無人受傷。

▲台南市佳里區一處透天厝發生火警且有延燒之虞，民眾出門未將火源關閉，所幸有安裝火災警報器，鄰居聽聞警報聲響協助報案，警消迅速關閉火源協助排煙，無人受傷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據該戶屋主表示，在廚房煮食物忘記關閉爐火，隨後就外出買東西！還好隔壁鄰居聽聞火災警報器作響，在災害變得不可挽回之前馬上打119報警，讓警消人員能即時趕到處理，否則後果不堪設想，非常感謝消防弟兄的協助。消防人員現場宣導民眾務必確認爐火是否已關閉，以避免火災發生，並謹記「火在人在，人離火熄」之防火原則。

第三救災救護大隊大隊長陳坤宗說，瓦斯爐火附近不宜放置可燃物，且鍋具內水不要放太滿，避免溢出熄滅爐火，造成瓦斯外洩氣爆。

▲台南市佳里區一處透天厝發生火警且有延燒之虞，民眾出門未將火源關閉，所幸有安裝火災警報器，鄰居聽聞警報聲響協助報案，警消迅速關閉火源協助排煙，無人受傷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局李明峯局長指出，去年全國住宅火災原因中，煮食不慎引起的火災佔據第3位。因此，局長提醒民眾必須遵守「人離火熄」的原則。此外，為了避免因疏忽未關閉爐火而引發火災，民眾也可以選擇配備熄火安全裝置、溫度感知功能或具有時間異常遮斷功能的爐具。

▲台南市佳里區一處透天厝發生火警且有延燒之虞，民眾出門未將火源關閉，所幸有安裝火災警報器，鄰居聽聞警報聲響協助報案，警消迅速關閉火源協助排煙，無人受傷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，住警器被視為家庭消防安全的守護神。其主要功能是在火災擴大之前，能偵測到煙霧，並及早發出預警，讓住戶有足夠時間反應，進行滅火或逃生避難。黃偉哲市長強調，廣泛安裝住警器，確實能有效降低火災帶來的危害。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 1 6773 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／獨居教授陳屍汐止舊公寓10多天　顯赫經歷曝光
壹加壹求婚2年宣布結婚了！
美「154kg養母」直接坐身上教訓　10歲男童被壓死
租屋電費「不再讓房東亂喊」！新版住宅租賃契約出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南佳里民宅炊事不慎險釀災！　謹記「人離火熄」安裝住警器

善念照亮未來！第15屆全國普仁獎頒獎　表揚75位逆境小太陽

台東女情緒低落　警方專業應變能力+人道關懷獲肯定

「台東師生陶藝作品展」　寶町藝文中心登場

埔里南平山道田生態農場紫花季　首度辦理張家銘永續生態雕塑展

台東縣立新生國中舉辦適應體育電子飛鏢競賽　促進多元運動參與

台南山上花園水道博物館　百年古蹟遭汙損園方痛心疾呼

台東老婦身體不適拒就診　警協助送醫保平安

日本東京食品展台南館佳績亮眼　4天訂單上看4.2億！

雲林男桃園旅遊「行李錢包掉公車上」　警帶他找回失物

非洲舞團跳舞喊「淑惠家寧還錢」！　鏡頭前舉黑板：整碗被妳端走

桃園殯儀館旁地獄諧音梗 他唸出來台語意思笑瘋

眾量級6年賺1億他僅拿695萬　Andy逐條打臉張家6聲明

【路口切西瓜】女騎士突竄出左轉遭撞飛　網批：視線遮蔽還敢轉

65歲張振寰猝逝！無家屬出面將成「有名無主屍」　公告25天後火化

非洲舞團跳舞喊「淑惠家寧還錢」！　鏡頭前舉黑板：整碗被妳端走

#大S 長眠 #金寶山 玫瑰園　和 #高以翔 僅相隔20米

淋雨親買披薩25％都分不到　網友秒懂笑：劇情熟悉在偷臭

神演繹！Andy遭遇搬上劇場　網聽改編版《我很好騙》讚翻

8資深藝人困電梯「狂敲門求救」　出席華岡校慶出意外：嚇死我了

台南佳里民宅炊事不慎險釀災！　謹記「人離火熄」安裝住警器

善念照亮未來！第15屆全國普仁獎頒獎　表揚75位逆境小太陽

台東女情緒低落　警方專業應變能力+人道關懷獲肯定

「台東師生陶藝作品展」　寶町藝文中心登場

埔里南平山道田生態農場紫花季　首度辦理張家銘永續生態雕塑展

台東縣立新生國中舉辦適應體育電子飛鏢競賽　促進多元運動參與

台南山上花園水道博物館　百年古蹟遭汙損園方痛心疾呼

台東老婦身體不適拒就診　警協助送醫保平安

日本東京食品展台南館佳績亮眼　4天訂單上看4.2億！

雲林男桃園旅遊「行李錢包掉公車上」　警帶他找回失物

4匹馬衝上台61線狂奔！路過民眾傻眼狂拍　飼主無奈曝原因

反川普！德國掀抵制美國潮　本土汽水品牌「Fritz-Kola」人氣飆升

獨／獨居教授陳屍汐止舊公寓10多天　顯赫經歷曝光

台南佳里民宅炊事不慎險釀災！　謹記「人離火熄」安裝住警器

單場轟44分追平自己的聯盟紀錄　努利喊話：攻城獅目標晉級季後賽

劉基鴻帶動3分大局　味全3比1終結台鋼3連勝

壹加壹求婚2年宣布結婚了！　「這我另一半」愛情長跑13年片惹哭網

張士綸生日開轟沒想到　展現「競爭力」給大家看

房思瑜淚崩「沒辦法裝沒事」　滑雪重摔1個半月曝傷勢：錐心刺骨

蒙德茲控球走鐘「不能參考」　平野惠一要張士綸抓住機會

#大S 長眠 #金寶山 玫瑰園　和 #高以翔 僅相隔20米

地方熱門新聞

台南「良友會」力挺連任曾之婕問政交出亮眼成績單

陳其邁以VIP出席輝達GTC大會

探索北橫春季　大龍門親子自行車瘋玩

自助餐10道菜900元嚇傻居民　老闆發聲了

台南山上花園水道博物館百年古蹟遭汙損園方痛心

2025麻豆柚香健康路跑南消麻豆分隊防火宣導活動

前民代撞死童　政見空談婦幼安全

2025台灣國際蘭展閉幕倒數歡迎把握機會體驗

桃園表揚50位績優社工人員　感謝無私付出

國際自由車大賽　中警公布18日管制路線

日本東京食品展台南館佳績亮眼4天訂單上看4.2億！

台南永康中心為偏鄉注入新願景

台東女情緒低落　警應變能力+人道關懷獲肯定

台南做工行善團愛不停步兵分五路齊心助弱勢

更多熱門

相關新聞

台南山上花園水道博物館百年古蹟遭汙損園方痛心

台南山上花園水道博物館百年古蹟遭汙損園方痛心

台南山上花園水道博物館16日發生一起嚴重破壞文化資產的事件，園區內的百年煙囪基座竟遭人隨地便溺，遺留排泄物與衛生紙，畫面震驚工作人員，園方對此表達極大遺憾與憤怒，並強烈呼籲各界訪客尊重文化資產，切勿再發生類似情事。

日本東京食品展台南館佳績亮眼4天訂單上看4.2億！

日本東京食品展台南館佳績亮眼4天訂單上看4.2億！

台南做工行善團愛不停步兵分五路齊心助弱勢

台南做工行善團愛不停步兵分五路齊心助弱勢

台南「良友會」力挺連任曾之婕問政交出亮眼成績單

台南「良友會」力挺連任曾之婕問政交出亮眼成績單

落實黨部公益化展現新力量新住民以美食分享在台南扎根

落實黨部公益化展現新力量新住民以美食分享在台南扎根

關鍵字：

台南佳里炊事住警器

讀者迴響

熱門新聞

狠嗆「武統台灣」　陸配亞亞遭限期離境哀嚎：內心無比害怕

家寧疑買網軍！狂洗貼文「Andy有所隱瞞」　1句話露餡

家寧蘿拉「3年前同框影片」被挖出！蔡阿嘎1句話神預言

陸富豪懸賞4500萬找失蹤愛子　聽DNA結果癱軟

不想逼死金秀賢！金賽綸爸控訴「真凶其實是他」

即／女童遭通報竊盜被警帶走嚇哭！誠品書店道歉

全智賢看清金秀賢？11年前「臭臉不屑」影片被挖

美付2億給薩爾瓦多　300囚犯送進最恐怖監獄

牛排再發3聲明「沒辦法再沉默」

即／3縣市低溫特報！急凍跌破10度

金賽綸家屬明出面！痛指「遭李鎮浩逼死」：她生前一天內輕生6次

居民檢舉違停　警：辦喪事要那麼殘忍嗎

爸爸深夜外出　4歲童陳屍福岡飯店旁

「比較滿意哪任總統」街訪民調曝　年輕人對他歷史印象最好

牛排預告「公開狠愛演解散原因」

更多

最夯影音

更多

非洲舞團跳舞喊「淑惠家寧還錢」！　鏡頭前舉黑板：整碗被妳端走

桃園殯儀館旁地獄諧音梗 他唸出來台語意思笑瘋

眾量級6年賺1億他僅拿695萬　Andy逐條打臉張家6聲明

【路口切西瓜】女騎士突竄出左轉遭撞飛　網批：視線遮蔽還敢轉

65歲張振寰猝逝！無家屬出面將成「有名無主屍」　公告25天後火化

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面