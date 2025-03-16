台南佳里民宅炊事不慎險釀災！　謹記「人離火熄」安裝住警器

▲台南市佳里區一處透天厝發生火警且有延燒之虞，民眾出門未將火源關閉，所幸有安裝火災警報器，鄰居聽聞警報聲響協助報案，警消迅速關閉火源協助排煙，無人受傷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第三大隊佳里分隊於16日下午4時1分許接獲救指中心通報，位於佳里區安西里附近一處透天厝發生火警且有延燒之虞，消防局接獲報案後，立即出動佳里、將軍、西港、七股、學甲分隊11車18人前往灌救，現場為炊事不慎，出門未將火源關閉，所幸有安裝火災警報器，鄰居聽聞警報聲響協助報案，警消迅速關閉火源協助排煙，無人受傷。

據該戶屋主表示，在廚房煮食物忘記關閉爐火，隨後就外出買東西！還好隔壁鄰居聽聞火災警報器作響，在災害變得不可挽回之前馬上打119報警，讓警消人員能即時趕到處理，否則後果不堪設想，非常感謝消防弟兄的協助。消防人員現場宣導民眾務必確認爐火是否已關閉，以避免火災發生，並謹記「火在人在，人離火熄」之防火原則。

第三救災救護大隊大隊長陳坤宗說，瓦斯爐火附近不宜放置可燃物，且鍋具內水不要放太滿，避免溢出熄滅爐火，造成瓦斯外洩氣爆。

消防局李明峯局長指出，去年全國住宅火災原因中，煮食不慎引起的火災佔據第3位。因此，局長提醒民眾必須遵守「人離火熄」的原則。此外，為了避免因疏忽未關閉爐火而引發火災，民眾也可以選擇配備熄火安全裝置、溫度感知功能或具有時間異常遮斷功能的爐具。

黃偉哲市長表示，住警器被視為家庭消防安全的守護神。其主要功能是在火災擴大之前，能偵測到煙霧，並及早發出預警，讓住戶有足夠時間反應，進行滅火或逃生避難。黃偉哲市長強調，廣泛安裝住警器，確實能有效降低火災帶來的危害。