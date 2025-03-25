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金髮Yuki「低沉男聲」玩遊戲畫面曝！YTR傻眼：這樣騙是啥心態

記者閔文昱／綜合報導 

台中3歲男童在自家浴缸溺斃案掀起案外案，家長指控假義消「金髮Yuki」亂施作CPR，錯失黃金救援時間。事後Yuki出面受訪，自稱是日本人，卻全程用注音拼打跟媒體對話。對此，有遊戲YouTuber也曝光兩人連線玩GTA畫面，痛批「這樣騙是啥心態？」

Yuki日前受訪自稱，他是「26歲日本女生」，自己不會說中文，但卻會使用「注音鍵盤」打字與現場採訪的記者以繁體中文溝通，面對記者以日文提問時，她頓時傻住，最後自稱懷孕，甚至在現場一度「孕吐」。但依判決書記載，Yuki在2022年就有偽造文書前科，且判決書明確記載他是「20歲許男」。

▲Yuki使用注音鍵盤打字。（圖／民眾提供，下同）

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▲Yuki以注音拼打跟媒體對話。（圖／記者許權毅翻攝）

對此，YTR網紅「深藏blue」在臉書PO出他與Yuki，連線打GTA的畫面，只見兩人不僅用中文溝通無礙，Yuki的聲音也是低沉男生，讓他傻眼怒批「現在不是救人有沒有成功問題，你說你女生而且不會中文！你玩GTA時說中文挺流利的還是男聲耶！這樣片是啥心態？」

事實上，有網友近日也挖出金髮Yuki的YouTube頻道，質疑「中文挺溜的」、「不是不會說中文嗎」、「超好笑，啊不是不會說中文？」該頻道簡介部分寫道，她是剛接觸遊戲界的女孩，「因為喉嚨及聲帶受傷關係無法說話，但還是可以以文字溝通，如果有不懂的地方還請各位多多教導」。

對於網友質疑，《ETtoday新聞雲》記者詢問金髮Yuki，她說該影片「裡面說話的都是語音群通話的成員，他們在玩遊戲當然會聊天」。也就是該頻道確實為她所有，但影片中的聲音並不是她的。

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