泰高速公路工程坍塌！5死22傷「工人遭活埋」　恐怖殘骸畫面曝

▲該起事故一共造成5人死亡，目前仍在調查坍塌原因。（圖／翻攝自曼谷郵報）



記者王佩翊／編譯

泰國曼谷拉瑪二路（Rama II Road）附近一座正在興建中的高速公路工程8日凌晨突然坍塌，造成至少5人死亡、22人受傷。當時，一根混凝土橫樑突然崩落，砸向下方的高速公路結構，導致多名工人死亡、受困。

根據《曼谷郵報》報導，泰國8日凌晨1時48分接獲報案稱，拉瑪三-道卡儂（Rama III-Dao Khanong）的工程現場發生坍塌事故，曼谷防災單位官員與救援隊隨即趕往現場，並出動搜救犬及專業設備，在瓦礫堆中搜尋倖存者。根據調查，事故地點距離高速公路入口約200公尺，當時有超過20名工人正在施工。

根據救災單位統計，已確認有5名工人不幸罹難，包含1名工程師、2名泰國籍工人以及2名外籍勞工。此外有22名傷者被緊急送往附近醫院治療。

▲從現場照片可以看到，是從上方橫樑開始坍塌。（圖／翻攝自曼谷郵報）



一名現場工人表示，事故發生前曾聽見結構發出巨大異響，沒想到隨後在進行灌漿作業時，橫樑就突然坍塌。由於救援需求，當局也在第一時間全面封閉鄰近的昭通路（Chom Thong Road）。目前工程單位與警方仍在調查具體倒塌原因。

泰國高速公路局（Exat）表示，負責該項工程的承包商需向每名罹難者家屬支付至少100萬泰銖（約新台幣98萬元）的賠償。

泰國當局已下令要求承包商立即停工14天，以調查事故原因。工程師表示，目前還無法判定橋樑倒塌的具體原因，但是由於結構互相交錯依賴，因此要清除倒塌的水泥與鋼筋，將會是一大挑戰。

拉瑪二路為曼谷通往南部地區的重要交通幹道，連接包括華欣（Hua Hin）在內的旅遊城市。然而，該路段施工延誤與頻繁的事故導致交通更加擁堵。根據泰國公路局統計，2018年至2025年3月15日間，該路段共發生超過2500起事故，造成143人死亡、1441人受傷。