30歲緬甸女「遭小鮮肉殘殺」！　竟是蛇蠍閨蜜設局指使

▲警方已經2名兇手逮捕歸案。（圖／翻攝自thairath）



記者王佩翊／綜合報導

泰國發生一起駭人聽聞的命案，一名30歲的緬甸籍女子薩莎遭人殺害後棄屍荒野。警方調查後發現，兇手是一名同鄉的22歲男子，儘管男子一開始聲稱是因為死者借錢不還才發生爭執，但經警方追查，竟是死者生前的好閨蜜指示男方痛下毒手。

大城府警方9日晚間11時接獲報案稱，在一條灌溉渠道內發現一輛遭棄置的摩托車。經調查後發現，車主雖是泰國人，但平常是由一名30歲緬甸籍女子薩莎使用，然而薩莎卻已經失蹤多日。

警方循線追查，發現她最後曾與一名22歲緬甸籍男子敏昂奇聯絡，認為對方涉嫌重大，因此立刻將其逮捕。警方隨後根據敏昂奇的指證，找到薩莎遺體，並在她身上發現5處刀傷。

敏昂奇最初面對調查時聲稱，他與薩莎是情侶，認識僅1個月，事發當晚薩莎向他借了5000泰銖（約新台幣4903元）後，隨後約他見面。薩莎騎摩托車到現場，敏昂奇則是走路赴約。

敏昂奇聲稱，兩人見面後在案發現場發生爭執，薩莎搶走他的手機刪除訊息並摔在地上，還試圖搶奪他身上的尖刀，將他刺傷，敏昂奇一怒之下，直接將她女方壓制在水中，直到她不再動彈，才棄屍草叢，並將薩莎騎來的摩托車推到溝渠內。

對此，警方認為死者手頭優渥，不太可能與嫌犯借錢，因此不採信薩莎的說詞。不僅如此，案發時死者身上還帶著3台新買的手機，準備出租給同鄉，身上的2000泰銖（約新台幣1961元）現金也不見，種種跡象皆顯示案件另有內情。

經過長時間偵訊，敏昂奇終於坦承，他是受到另一名26歲緬甸籍女子瑪瑙指使，才會動手殺人。而瑪瑙不但提前帶他去現場勘察，還下令讓他執行殺人計畫。

警方隨後傳喚瑪瑙到案，她起初否認，直到警方在她家中搜出薩莎的衣物、手機及敏昂奇的證件，還在垃圾桶內找到薩莎遺留的物品，她才終於認罪。

警方調查發現，薩莎與瑪瑙曾是好友，但瑪瑙欠了死者數萬泰銖無力償還，因此策劃這起兇殺案，想要藉此脫身。